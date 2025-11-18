close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, McLaren, Red Bull, British GP, Britain, 2025

VIDEO: Gaat McLaren Verstappen achterna met gridstraf? | GPFans Special

VIDEO: Gaat McLaren Verstappen achterna met gridstraf? | GPFans Special

Brian Van Hinthum

De absolute slotfase van het seizoen is aangebroken en hoewel Lando Norris comfortabel aan kop ligt, gaat Oscar Piastri er alles aan doen om beslag te leggen op de wereldtitel. Daarin moet het duo nog wel rekening houden met een eventuele motorwissel, waar McLaren-teambaas Andrea Stella diverse keren op heeft gehint.

Gerelateerd

VIDEO

Net binnen

VIDEO: Gaat McLaren Verstappen achterna met gridstraf? | GPFans Special
VIDEO

VIDEO: Gaat McLaren Verstappen achterna met gridstraf? | GPFans Special

  • 19 minuten geleden
Villeneuve: 'Voor Mercedes verandert er niet veel bij aandelenverkoop Wolff'
Mercedes-toekomst

Villeneuve: 'Voor Mercedes verandert er niet veel bij aandelenverkoop Wolff'

  • 1 uur geleden
Dít is het nieuwe huis van Robert Doornbos en Chantal Bles in Dubai
Familie Doornbos

Dít is het nieuwe huis van Robert Doornbos en Chantal Bles in Dubai

  • 1 uur geleden
  • 5
 Bleekemolen rangschikt Verstappen:
Interview

Bleekemolen rangschikt Verstappen: "Hij stijgt boven Schumacher en Senna uit"

  • 2 uur geleden
Verstappen over beginjaren:
Max Verstappen

Verstappen over beginjaren: "Ik bleef maar huilen bij m'n moeder"

  • Vandaag 13:29
Geniet optimaal van de seizoensontknoping in de F1 met déze Black Friday-deals!
BLACK FRIDAY

Geniet optimaal van de seizoensontknoping in de F1 met déze Black Friday-deals!

  • Vandaag 12:29
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 14 november
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x