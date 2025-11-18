Sergio Pérez (35) gaat volgend seizoen zijn comeback maken in de Formule 1 bij het kersverse team van Cadillac. In aanloop naar zijn nieuwe avontuur gaf hij een uitgebreid interview en daarin blikte hij ook terug op zijn periode bij Red Bull Racing. Volgens de Mexicaan is Cadillac het "belangrijkste project" uit zijn loopbaan en zal hij hierna zijn helm definitief aan de wilgen hangen.

Pérez moest aan het einde van vorig seizoen plaatsmaken bij Red Bull Racing. Na een reeks tegenvallende resultaten werd hij opzij gezet door - destijds nog - Christian Horner en consorten. Zijn opvolgers hebben het sindsdien echter niet veel beter gedaan. In de tussentijd bleef Pérez de F1 volgen en raakte hij in gesprek met Cadillac, het nieuwe Amerikaanse team dat in 2026 voor het eerst op de grid zal staan. Pérez tekende uiteindelijk een contract en zegt nu dat Cadillac zijn "belangrijkste grote project" uit zijn loopbaan gaat worden. Hij hoopt iets moois neer te zetten bij het kersverse team, om vervolgens definitief af te zwaaien.

Cadillac belangrijkste grote project voor Pérez in F1

"Ik zie dit als mijn belangrijkste, grote, laatste project in de sport en ik wil ervoor zorgen dat ik er een succesvolle comeback van maak," zei hij in gesprek met F1.com. Pérez waarschuwt dat Cadillac wel eens een grote impact kan maken in de sport. "Voor mij maakt het niet zoveel uit waar we beginnen. Wat belangrijker is, is hoe snel we vooruitgang boeken. Ik wil het team vanaf dag één vooruit helpen. Ik denk dat we veel mensen kunnen verrassen. Dat is een doel voor ons: vanaf dag één een sterke impact hebben in de Formule 1."

Pérez kende moeilijke laatste maanden bij Red Bull

Pérez blikte ook terug op zijn periode bij Red Bull Racing en stelt dat hij daar even het plezier heeft verloren. "Je moet niet vergeten dat mijn laatste zes maanden bij Red Bull op alle vlakken erg moeilijk voor me waren. Ik begon een beetje gedemotiveerd te raken door de sport en dat kan ik niet laten gebeuren, want het is de sport die mij alles heeft gegeven."

