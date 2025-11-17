Het is raceweek, want dit weekend gaat het spektakel in Las Vegas weer van start. In aanloop daarnaartoe kwam er opnieuw een heleboel nieuws naar buiten, en de belangrijkste nieuwtjes van vandaag staan in deze GPFans Recap.

Zo werd vandaag bekend dat de FIA voor het raceweekend in Qatar ingrijpt met een nieuwe bandenregel. Rocco Coronel kijkt terug op zijn debuut afgelopen weekend tijdens het Spaanse Formule 4-kampioenschap, en Zak Brown bespreekt Max Verstappen en is openhartig over wat hij van de viervoudig kampioen vindt. Dit is de GPFans Recap van maandag 17 november.

Brown kritisch op Verstappen: "Zijn arrogantie komt dan naar boven"

Volgens McLaren-CEO Zak Brown is Max Verstappen één van de grote kampioenen van de Formule 1, maar laat hij zo nu en dan ook zijn arrogantie op de baan zien. De Amerikaan wijst naar een aantal momenten waarvan hij vindt dat de Nederlander over de schreef is gegaan en noemt daarbij onder meer het incident met Lewis Hamilton in Brazilië in 2021. De hele verklaring van Brown lezen? Klik hier!

Penelope geeft tikken aan Verstappen op stream: fans zijn kritisch

Max Verstappen en Penelope hebben een geweldige relatie, maar bij kinderen kan het altijd wel eens de andere kant op schieten. Tijdens een livestream van de Nederlander was de kleine 'P' duidelijk even niet gediend van de situatie en gaf ze wat tikken op het voorhoofd van de Nederlander. Dat zorgt op X weer voor de nodige commotie. Alles erover lezen? Klik hier!

Coronel kijkt terug op geslaagd F4-debuut: 'Gelijk al een beker mee naar huis genomen'

De 15-jarige Rocco Coronel kan zijn geluk niet op na zijn debuutweekend in Barcelona tijdens het Spaanse Formule 4-kampioenschap. De Nederlander verscheen met MP Motorsport aan het slotweekend van het seizoen en wist direct een beker mee naar huis te nemen. Lezen hoe Coronel terugblikt op het weekend? Klik hier!

FIA en Pirelli introduceren speciale bandenregel voor Grand Prix van Qatar

De FIA heeft voor de Grand Prix van Qatar een nieuwe maatregel aangekondigd waardoor coureurs hun banden maar maximaal 25 ronden mogen gebruiken op het Lusail-circuit. De beslissing, die in overleg met Pirelli en de teams is genomen, komt voort uit de zware omstandigheden op het circuit. Lezen waarom de FIA dit op deze manier gaat doen? Klik hier!

Grand Prix van Las Vegas gratis op televisie te bekijken voor Nederlanders

De Grand Prix van Las Vegas 2025 wordt voor Formule 1-fans een spannende race, waarbij de actie zelfs gratis gevolgd kan gaan worden. De Duitse zender RTL Deutschland schakelt namelijk live in vanaf het gokparadijs. Alle sessies vinden in het holst van de nacht plaats in Nederland, met de race als klapstuk op zondag 23 november om 05:00 uur Nederlandse tijd. Lezen hoe je gratis de race in Las Vegas kunt bekijken? Klik hier!

