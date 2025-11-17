De 15-jarige Rocco Coronel kan zijn geluk niet op na zijn debuutweekend in Barcelona tijdens het Spaanse Formule 4-kampioenschap. De Nederlander verscheen met MP Motorsport aan het slotweekend van het seizoen en wist direct een beker mee naar huis te nemen.

De Red Bull-junior pakte eerder dit jaar de titel in het Britse Ginetta Junior Championship, met nog twee races te gaan, en kreeg voor afgelopen weekend een wildcard om deel te nemen. Daardoor kon hij geen punten verdienen, maar wel de nodige ervaring opdoen in de Formule 4-wagens.

Tijdens de eerste race op het Circuit de Barcelona-Catalunya kwam Coronel als 22ste over de streep. Omdat hij halverwege de race vers rubber had opgehaald en de derde snelste tijd wist te noteren, mocht hij in race twee vanaf die positie starten en daar kwam hij ook als derde over de lijn. De laatste race werd verreden op een vochtige baan en verliep chaotisch door meerdere rode vlaggen. Coronel liet zijn motor afslaan bij de start, maar kwam uiteindelijk als tiende over de streep.

Plaatsen goedmaken

Tegenover Motorsport.com legt hij over die laatste race uit: “Wij hebben geen anti-stall op de auto, gewoon een koppeling met een pedaal. Het was wel even spannend om daar stil te staan, terwijl het hele veld langs me heen reed. Bij sommigen scheelde het echt maar een centimeter! Maar het ging gelukkig goed en ik kon ook alweer snel plaatsen goedmaken.”

Direct een beker pakken

Daarnaast overheerst vooral trots na het debuutweekend waarin hij toch mooi het podium wist te behalen: “Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen, maar ik heb in ieder geval veel geleerd en veel waardevolle ervaring kunnen opdoen, waar ik erg blij mee ben. En gelijk al een beker mee naar huis mogen nemen is heel mooi.”

