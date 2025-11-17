De Grand Prix van Las Vegas 2025 wordt voor Formule 1-fans een spannende race, waarbij de actie zelfs gratis gevolgd kan gaan worden. De Duitse zender RTL Deutschland schakelt namelijk live in vanaf het gokparadijs. Alle sessies vinden in het holst van de nacht plaats in Nederland, met de race als klapstuk op zondag 23 november om 05:00 uur Nederlandse tijd.

Het tijdschema van de Grand Prix van Las Vegas ziet er als volgt uit: de eerste vrije training staat op vrijdag 21 november om 01:30 uur op het programma, terwijl de tweede sessie zaterdagochtend om 05:00 uur aan de beurt is. De kwalificatie vindt zaterdag plaats om 05:00 uur, terwijl de daadwerkelijke race op zondag om 05:00 uur van start gaat. Niet het allerfijnste schema voor de doorsnee Nederlander, al is er wél het voordeel dat de Formule 1 dit weekend gratis te volgen zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Las Vegas 2025

De Grand Prix van Las Vegas is er één om naar uit te kijken. De unieke setting en het spectaculaire nachtelijke uitzicht maken de race tot een van de meest verwachte op de kalender. Een uitdagend circuit, de strip en de prachtige stad: Las Vegas heeft het allemaal. Bijkomend voordeel: Nederlandse fans van de koningsklasse kunnen de race gratis bekijken via de Duitse zender RTL Deutschland. Het is de laatste race in de serie van zeven gratis races die men kan uitzenden vanuit onze oosterburen.

Wie wordt kampioen?

Bovendien is het de eerste race sinds de Nederlandse Grand Prix die gratis bekeken kan worden. De sessietijden zijn misschien niet ideaal, een cruciale stap in de titelrace lijkt het wél te worden. Mocht Max Verstappen nog willen inhaken, moeten er dit weekend hele rare dingen gaan gebeuren om zo de druk op te voeren richting de laatste twee races. Mocht dat niet gebeuren, zal er misschien meer duidelijk worden wie er bij het team van McLaren zal komen bovendrijven.

Gerelateerd