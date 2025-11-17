Volgens McLaren-CEO Zak Brown is Max Verstappen één van de grote kampioenen van de Formule 1, maar laat hij zo nu en dan ook zijn arrogantie op de baan zien. De Amerikaan wijst naar een aantal momenten waarvan hij vindt dat de Nederlander over de schreef is gegaan en noemt daarbij onder meer het incident met Lewis Hamilton in Brazilië in 2021.

De CEO van McLaren heeft zich in het verleden al vaker uitgelaten over de Nederlandse Formule 1-kampioen. Eerder stelde hij dat Verstappen alleen maar kon winnen met de snelste wagen onder zich, een uitspraak waar de Red Bull-coureur vorig jaar in Las Vegas nog op terugkwam toen hij zijn vierde titel veiligstelde.

'Verstappen kan te hardhandig en agressief zijn'

In gesprek met het Britse The Telegraph wordt Brown gevraagd naar de aanvaringen die hij heeft gehad met Verstappen. “Ik wil Max niet zwartmaken… Hij is een viervoudig wereldkampioen. Hij kan hardhandig zijn, té agressief op de baan. Zijn arrogantie komt dan naar boven,” legt Brown uit. Tegelijkertijd zijn alle grote kampioenen in zijn ogen arrogant. “Als je kijkt naar sommige van de grootste kampioenen in de Formule 1, dan hadden die ook een bepaalde arrogantie. Ze zetten hun ellebogen erin. Max is soms over de schreef gegaan op de baan,” vindt hij.

Verstappen VS Hamilton

Daarbij verwijst hij naar het incident uit 2021, waarbij Hamilton en Verstappen samen van de baan gingen. “In Brazilië tegen Lewis Hamilton door de jaren heen. Een aantal van zijn inhaalacties op Lewis waren té agressief,” stelt Brown. Ook vindt hij dat Hamilton zijn achtste titel inmiddels allang had moeten hebben. “Dat had hij allang moeten zijn.”

