De Formule 1 hakt knopen door over liveries en het wisselen van startnummers. Een aantal keen per jaar komt de F1 Commission bijeen om actuele onderwerpen te bespreken in de Formule 1 en waar nodig wijzigingen in de reglementen door te voeren. En dat is ook laatst gebeurd. Wel zijn er een aantal opvallende knopen doorgehakt. Zo is het voornemen om het in de nabije toekomst toe te staan voor coureurs om tijdens hun loopbaan van startnummer te wisselen, iets wat al ruim tien jaar lang niet wordt toegestaan.

