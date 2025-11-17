Steve Nielsen, directeur van het Alpine, heeft zijn twijfels over de vraag of Mercedes in 2026 opnieuw de sterkste motor van de grid zal leveren. Ondanks de indrukwekkende geschiedenis van Mercedes in de Formule 1, ziet Nielsen geen garanties voor de toekomst wat betreft de motor die ze vanaf 2026 gaan gebruiken.

De veranderingen in de motoren zijn dit keer minder groot dan bij de vorige ingrijpende reglementswijziging. Nielsen legt uit: "Destijds [2014] gingen we van atmosferische motoren naar hybride turbomotoren met MGU-K en MGU-H. Dat was een gigantische verandering. Dit keer is de verandering veel minder groot", zo citeert Motorsport.com. Toch is de ontwikkeling van de nieuwe motor voor 2026 geen eenvoudige taak. "De batterij wordt veel groter, wat natuurlijk een uitdaging voor ze zal zijn," erkent Nielsen.

Artikel gaat verder onder video

Alpine vertrouwt op Mercedes

Alpine heeft sinds januari al de auto voor 2026 in de windtunnel staan en Nielsen is optimistisch: "We denken dat we er goed voor staan, maar uiteindelijk draait het om waar je staat in vergelijking met de anderen. Je weet het pas zeker als je de auto op de baan brengt en de stopwatch erbij pakt." De overstap naar de nieuwe regelgeving verandert het ontwerpproces niet drastisch. "Koelsystemen en aansluitingen verschillen, maar het is niet alsof je ineens met iets volledig onbekends te maken krijgt", zegt Nielsen.

Integratie nieuwe krachtbron in de auto

Over de integratie van de nieuwe krachtbron in de auto is Nielsen optimistisch: "Het is complex, maar het gebeurt over een lange periode en er zijn heel veel mensen bij betrokken. Fysiek zou het zonder grote problemen in de auto moeten passen." Toch blijft de vraag of Renault een betere motor heeft gebouwd dan de rest. "We zijn er echter van overtuigd dat we de juiste partner in onszelf hebben. Maar of we een betere motor hebben gebouwd dan de rest? Dat weten we niet", zo besluit Nielsen.