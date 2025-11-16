Lando Norris kijkt met een mix van spanning en bezorgdheid uit naar de Grand Prix van Las Vegas. In de persconferentie na zijn zege in Brazilië, blikte hij ook al vooruit op de uitdagingen die McLaren te wachten staan in de Amerikaanse stad. Hoewel hij zijn titelgevecht voort wil zetten, is hij eerlijk over de verwachtingen voor het circuit dat niet het sterkste circuit van zijn team is.

De Brit, die momenteel aan de leiding gaat in het kampioenschap met 390 punten, weet dat Las Vegas een belangrijke race kan worden om zijn voorsprong op Max Verstappen uit te breiden. Toch is hij niet optimistisch over het circuit, waar McLaren vorig jaar niet goed presteerde. "Ik denk dat het onze slechtste race van vorig jaar was, dus ik kijk er niet echt naar uit", zo laat hij weten. De koele omstandigheden die verwacht worden, ziet hij als een groot nadeel voor zijn team. Ondanks de minder goede vooruitzichten, benadrukt Norris dat McLaren hard heeft gewerkt om verbeteringen door te voeren. Hij weet echter dat de concurrentie van Mercedes, Red Bull en Ferrari groot is. "We weten dat Mercedes daar vorig jaar ongelooflijk sterk was, net als Red Bull en Ferrari. Ik denk dat wij van die vier de slechtste waren. Dus ja, we zullen het zien. We hebben dit jaar natuurlijk veel dingen verbeterd, dus ik wil er niet te negatief over zijn", zo zegt hij. Hij ziet ook de komende races in Abu Dhabi en Qatar als kansen om zijn vertrouwen terug te winnen.

Eerlijke verwachtingen

De 26-jarige coureur is duidelijk over zijn eerlijke kijk op de situatie. Hij legt uit: "Ik kan zeggen wat ik wil. Ik kan denken wat ik wil. Wat ik altijd probeer te zijn, is eerlijk. Als ik denk dat we niet snel gaan zijn, dan denk ik dat gewoon. En ik zeg niet dat ik tiende word – ik zeg alleen dat het moeilijk wordt om te winnen. We zaten er vorig jaar ver naast. Ga maar kijken naar de data. Kijk naar de racedata – we zaten er mijlenver vanaf." Hij benadrukt dat zijn realistische kijk op de race niet betekent dat hij de hoop opgeeft.

Zelfvertrouwen in Las Vegas

Tot slot is Norris duidelijk over zijn verwachtingen voor de Grand Prix van Las Vegas. Hij wil niet liegen over zijn zelfvertrouwen en geeft aan dat zijn eerlijke kijk op de race voortkomt uit de historische prestaties van McLaren op dit circuit. "Waarom zou ik dan denken: 'Ja, het komt wel goed'? Ik geef mijn eerlijke mening over hoe ik denk dat we het gaan doen. We zijn daar nooit goed geweest, dus ik ben niet super zelfverzekerd voor die race", zo zegt hij. "Misschien win ik, dat zullen we zien. Maar ik ga niet liegen en zeggen: 'Ja, ik heb er alle vertrouwen in, het wordt een makkelijke week', want zo denk ik er niet over."