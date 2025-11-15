Max Verstappen blikt terug op zijn jeugd en onthult dat het niet zijn ouders waren die hem uiteindelijk het racen hebben ingegeven. Toen Verstappen zelf vier jaar oud was, zag hij een jongetje van drie al karten en daarmee sloeg de vonk over. Het betreffende jongetje is nog altijd zijn beste vriend, vertelt Verstappen.

Over de harde leerschool van vader Jos is al veel gezegd en geschreven. Toch weten maar weinigen waar de oorsprong van Max’ raceactiviteiten daadwerkelijk ligt. Hoewel hij twee racende ouders had, was dat niet de directe aanleiding om zelf de kartbaan op te gaan.

Verstappen niet gedwongen om te racen

Tijdens het raceweekend in Austin wordt Verstappen gevraagd naar zijn jongere jaren. “Wat ik altijd belangrijk heb gevonden, is dat je ouders je als kind niet ergens induwen. Mijn ouders hebben nooit gezegd dat ik moest gaan karten,” legt hij uit. De vonk sloeg over toen hij een ander kind zag racen:

“Ik was op een kartbaan, ik was 4 jaar oud, en ik zag een 3-jarig jongetje rijden. Ik zei: dat wil ik ook! Hij is drie jaar oud en ik mag nog niet rijden? Dus ik belde mijn vader en hij zei nee. Hij wilde dat ik zes jaar oud was om te beginnen. Ik bleef aandringen en huilde zelfs enkele maanden bij mijn moeder, omdat ik gewoon wilde starten.” Uiteindelijk gaven Sophie Kumpen en Jos Verstappen toe: “Uiteindelijk hebben ze toestemming gegeven.”

Beste vriend

Max vergeet nooit bij wie het allemaal begon: “Dus toen ik vier en een half was, mocht ik rijden. Het jongetje dat ik toen zag rijden, dat het voor mij opstartte, is tot op de dag van vandaag mijn beste vriend.”

