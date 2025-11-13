Zo kun je dit weekend het Formule 4-debuut van Rocco Coronel volgen
Zo kun je dit weekend het Formule 4-debuut van Rocco Coronel volgen
Aankomend weekend maakt Rocco Coronel zijn debuut in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. De opstapklasse is dit weekend eenvoudig te volgen, en in dit artikel lees je hoe je dat kunt doen.
Coronel maakte dit jaar zijn debuut in het Ginetta Junior-kampioenschap en wist daar, met nog twee races te gaan, de titel veilig te stellen. De jongeling is daarnaast opgenomen in het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. Met de nodige steun vanuit het Oostenrijkse team hoopt de 15-jarige Coronel stappen te zetten. Voor dit weekend heeft hij een wildcard gekregen, waarmee hij namens MP Motorsport zal deelnemen aan de races op het Circuit de Barcelona-Catalunya.
Spaans Formule 4-kampioenschap
De laatste ronde van het Spaanse Formule 4-kampioenschap wordt verreden over drie races. De eerste vindt plaats op zaterdag 15 november om 16.00 uur.
De tweede race staat ingepland voor zondag 16 november 11:00 uur.
De derde race zal zondag 16 november om 15:00 uur van start gaan.
