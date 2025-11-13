De tien Formule 1-teams hebben hun akkoord gegeven voor de verlenging van de sponsoring van de F1 Academy. Het gaat om een meerjarige deal, waardoor de liveries van de F1-teams ook de komende jaren te zien zullen zijn in de vrouwelijke raceklasse. Daarnaast voegt Cadillac zich vanaf 2027 aan de startgrid van de F1 Academy.

De klasse werd in 2023 opgericht om een extra platform te bieden voor racende vrouwen. Ook de W Series had dat doel, maar die serie eindigde in 2022 vanwege financiële problemen. Binnen de F1 Academy mogen coureurs maximaal twee seizoenen racen, maar dat verandert vanaf 2027. Vanaf dat jaar mag een coureur een extra derde seizoen in het klassement doorbrengen, mits hij of zij een 'sterk potentieel voor verdere groei tijdens een derde seizoen' aantoont.

Langdurige overeenkomst

De Managing Director van F1 Academy, Susie Wolff, laat weten blij te zijn met de toezegging van de teams: “De toezegging van langdurige steun van alle tien huidige Formule 1-teams, en de toevoeging van Cadillac aan onze grid vanaf 2027, stuurt een krachtig signaal over de toekomst van F1 Academy. We bieden niet alleen een platform voor de huidige generatie vrouwelijke coureurs; samen bouwen we een traject om toekomstige generaties talent te ondersteunen,” legt ze uit op f1academy.com.

Derde jaar voor coureurs

“Een scherpere focus op individuele talentontwikkeling, inclusief de mogelijkheid voor coureurs met hoog potentieel om tot drie seizoenen deel te nemen, zal opkomende coureurs de ondersteuning en het platform bieden die nodig zijn om hun volledige potentieel te realiseren, terwijl tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat de F1 Academy-grid consequent het allerbeste vrouwelijke talent toont,” aldus Wolff.

