close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Grumpy Piastri and Norris in McLaren kit edited in front of a Brazilian flag themed-paddock background

VIDEO | Interne strijd bij McLaren: 'Ik had dit niet van Norris verwacht' l GPFans Raceteam

VIDEO | Interne strijd bij McLaren: 'Ik had dit niet van Norris verwacht' l GPFans Raceteam

Sebastiaan Kissing & Lars Leeftink

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Lars Leeftink.

Luister hier de volledige podcast

Gerelateerd

VIDEO

Net binnen

F1-teams verlengen sponsoring van F1 Academy, Cadillac stapt vanaf 2027 in
F1 Academy

F1-teams verlengen sponsoring van F1 Academy, Cadillac stapt vanaf 2027 in

  • 12 minuten geleden
Coronel krijgt wildcard en debuteert dit weekend in Spaans F4-kampioenschap
Rocco Coronel

Coronel krijgt wildcard en debuteert dit weekend in Spaans F4-kampioenschap

  • 34 minuten geleden
Bortoleto voert schadekampioenschap aan, Verstappen maakt minste brokken
Schadekampioenschap

Bortoleto voert schadekampioenschap aan, Verstappen maakt minste brokken

  • 1 uur geleden
Verstappen duikt op tijdens presentatie Mekies in Milton Keynes | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Verstappen duikt op tijdens presentatie Mekies in Milton Keynes | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
 Braziliaanse F1-fans overwegen rechtszaak vanwege misleidende tribune-uitzichten
GP van São Paulo

Braziliaanse F1-fans overwegen rechtszaak vanwege misleidende tribune-uitzichten

  • 1 uur geleden
VIDEO | Interne strijd bij McLaren: 'Ik had dit niet van Norris verwacht' l GPFans Raceteam
VIDEO

VIDEO | Interne strijd bij McLaren: 'Ik had dit niet van Norris verwacht' l GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x