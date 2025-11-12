Verstappen gewaarschuwd door McLaren, Racing Bulls diep door het stof met statement | GPFans Recap

Ook op de woensdag na de veelbesproken Grand Prix van São Paulo is er natuurlijk nog genoeg na te bespreken over wat er allemaal gebeurd is op Interlagos én wordt er alweer vooruitgeblikt. In de GPFans Recap praten we je volledig bij over de meest besproken nieuwtjes van deze dag.

Op woensdag kwamen er verschillende nieuwtjes naar buiten in de Formule 1. Zo was er een waarschuwing van Andrea Stella aan het adres van onder meer Max Verstappen over de competitiviteit van het team van McLaren in de Grand Prix van Las Vegas, de race waar men het vorig jaar zo lastig mee had. Racing Bulls kwam daarnaast met een statement naar aanleiding van het verschenen filmpje waarin een medewerker lijkt op te roepen tot het uitfluiten van Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

Ex-manager Schumacher trekt vergelijking met Verstappen: "Geen glamoureuze types"

Willi Weber, voormalig manager van Michael Schumacher, heeft in een recent interview met F1-insider.com zijn bewondering uitgesproken voor zowel Schumacher als Max Verstappen. Hij vergelijkt de twee coureurs en hun unieke stijlen, maar benadrukt ook de gemeenschappelijke toewijding die hen drijft. "Max is meer een instinctieve coureur die op zijn gevoel vertrouwt en bijna altijd gelijk heeft", aldus Weber. "Michael deed alles doordacht – elke manoeuvre was berekend." Meer lezen over de uitspraken van Willi Weber? Klik hier.

Stella waarschuwt Verstappen richting Las Vegas: 'We hebben daar onderzoek naar gedaan'

McLaren heeft het constructeurskampioenschap allang veiliggesteld en Lando Norris gaat met een grote voorsprong op niet alleen teamgenoot Oscar Piastri, maar ook op Max Verstappen richting de volgende wedstrijd: de F1 Grand Prix van Las Vegas. Teambaas Andrea Stella waarschuwt Red Bull Racing dat hij verwacht dat McLaren competitief kan zijn in de gokstad na een onderzoek naar de prestaties van 2024. Meer lezen over de uitspraken van Andrea Stella? Klik hier.

Related image

Red Bull-zusterteam ziet teamlid boegeroep Norris aanwakkeren en brengt statement uit

Lando Norris kreeg na zijn welverdiende overwinning in de F1 Grand Prix van São Paulo te maken met een boel boegeroep. Beelden, waarop was te zien dat een medewerker van Red Bull-zusterteam Racing Bulls het probeerde aan te wakkeren, lekten uit op social media. De formatie uit Faenza heeft zojuist een statement uitgebracht. Meer lezen over het statement van Racing Bulls na het rare moment rondom Lando Norris? Klik hier.

Incident tussen Verstappen en Norris volgens analist doorslaggevend in titelstrijd Formule 1

Juan Pablo Montoya is van mening dat een akkefietje tussen Lando Norris en Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Monza dit jaar, wel eens precies kan zijn geweest wat Norris nodig had om de Nederlander te verslaan. "Hij pikt het niet meer als er met hem gesold wordt en dat brengt hem heel veel goeds. Ik heb medelijden met Piastri. Hij begrijpt niet waarom hij geen snelheid heeft, terwijl hij niets anders doet dan eerder", zegt hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Juan Pablo Montoya? Klik hier.

Related image

Audi toont als eerste team concept van 2026-wagen aan de buitenwereld

Het team van Audi heeft als eerste renstal de eerste stap naar het presenteren van de nieuwe wagen gezet. De Duitse renstal doet dat op een bijzondere wijze: men lanceert nu namelijk slechts een conceptversie van de livery van de wagen, waarmee men volgend jaar ten tonele trekt. Naam: de R26. De eerste foto's zijn nu dus bekengemaakt. De eerste beelden van de gloednieuwe R26 zien? Klik hier.

Gerelateerd