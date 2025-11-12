Lando Norris kreeg na zijn welverdiende overwinning in de F1 Grand Prix van São Paulo te maken met een boel boegeroep. Beelden, waarop was te zien dat een medewerker van Red Bull-zusterteam Racing Bulls het probeerde aan te wakkeren, lekten uit op social media. De formatie uit Faenza heeft zojuist een statement uitgebracht.

Norris stond na de Sprint van zaterdag en de Grand Prix van zondag op de bovenste trede van het podium. Hij heeft Brazilië verlaten met een voorsprong van 24 punten op McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en 49 punten op Red Bull-rivaal Max Verstappen. De laatstgenoemde werd derde op het circuit van Interlagos voor de juichende Braziliaanse fans. Het bekende 'Tu-tu-tu-du'-deuntje werd luidkeels geschreeuwd tijdens de volksliederen. De toeschouwers waren net zo enthousiast over Norris, maar dan helaas op een negatieve manier.

Statement van Racing Bulls

Op beelden die op social media circuleren, is te zien dat een medewerker van de Racing Bulls het uitjouwen aanwakkert. Het zusterteam van de energiedrankfabrikant heeft zojuist een statement hierover uitgebracht.

"We zijn op de hoogte van de video van het podium van afgelopen weekend. Deze weerspiegelt niet de waarden van ons team of de spirit van VCARB. De kwestie is intern afgehandeld. Wij geloven in het vieren van geweldige races en het tonen van respect voor elke coureur, elk team en elke fan, zowel op als naast de baan", klinkt het vanuit Racing Bulls.

