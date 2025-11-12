close global

Max Verstappen, Laurent Mekies, Yuki Tsunoda, 2025, generic

VIDEO: Red Bull onthult 2026-lanceringsdatum, Mekies moest Max tegenhouden bij debuut | GPFans Recap

VIDEO: Red Bull onthult 2026-lanceringsdatum, Mekies moest Max tegenhouden bij debuut | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Red Bull en Ford hebben bekendgemaakt wanneer de nieuwe livery's van de teams onthuld zullen worden voor het Formule 1-seizoen van 2026. Dat zal gebeuren tijdens een speciale gebeurtenis in Detroit, waar de samenwerking tussen de twee giganten gevierd zal worden.

Montoya ziet Verstappen toch als soort kampioen:
Max Verstappen

Montoya ziet Verstappen toch als soort kampioen: "Hij heeft schijt aan de rest"

  • 30 minuten geleden
VIDEO: Red Bull onthult 2026-lanceringsdatum, Mekies moest Max tegenhouden bij debuut | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Antonelli onthult: 'Relatie met Russell begint te veranderen nu ik hem versla'
Mercedes

Antonelli onthult: 'Relatie met Russell begint te veranderen nu ik hem versla'

  • 1 uur geleden
  • 4
 'Verstappen kan wegens speciale clausule na 2026 nog altijd makkelijk vertrekken'
Max Verstappen

'Verstappen kan wegens speciale clausule na 2026 nog altijd makkelijk vertrekken'

  • 2 uur geleden
  • 1
 Williams kondigt Browning aan als vervanger Albon tijdens VT1 Abu Dhabi
Luke Browning

Williams kondigt Browning aan als vervanger Albon tijdens VT1 Abu Dhabi

  • 3 uur geleden
Vettel doorbreekt stilzwijgen over exit Horner:
Sebastian Vettel

Vettel doorbreekt stilzwijgen over exit Horner: "Het is vreemd"

  • Vandaag 15:01
  • 1
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

