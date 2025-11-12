VIDEO: Red Bull onthult 2026-lanceringsdatum, Mekies moest Max tegenhouden bij debuut | GPFans Recap
VIDEO: Red Bull onthult 2026-lanceringsdatum, Mekies moest Max tegenhouden bij debuut | GPFans Recap
Red Bull en Ford hebben bekendgemaakt wanneer de nieuwe livery's van de teams onthuld zullen worden voor het Formule 1-seizoen van 2026. Dat zal gebeuren tijdens een speciale gebeurtenis in Detroit, waar de samenwerking tussen de twee giganten gevierd zal worden.
