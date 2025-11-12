Williams Racing heeft aangekondigd dat Luke Browning de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi in 2025 zal gaan rijden. Het is een beloning voor de Britse rijder die zich goed ontwikkelt binnen de Williams Racing Driver Academy. De Brit, die momenteel derde staat in het Formule 2-kampioenschap, gaat later ook deelnemen aan de Young Driver Test in Abu Dhabi.

De 23-jarige coureur uit het Verenigd Koninkrijk is goed bezig sinds zijn toetreding tot de academy in april 2023. Hij won het GB3-kampioenschap in 2022 en de Autosport BRDC Young Driver of the Year Award. In 2023 won hij de Macau Grand Prix en eindigde hij als derde in het FIA Formule 3-seizoen van 2024. Dit jaar is hij goed bezig in de Formule 2 en staat hij momenteel derde in het klassement, met nog twee races te gaan dit seizoen.

Browning enthousiast over Abu Dhabi

De jonge Brit kijkt uit naar zijn tijd in Abu Dhabi: "Het wordt een onvergetelijk weekend in Abu Dhabi, vechtend voor de Formule 2-titel en weer achter het stuur van de FW47. Het is een uitdaging waar ik naar uitkijk", zo laat hij weten. Tevens ziet hij de Young Driver Test als kans om het team te helpen voorbereiden op 2026: "Dank aan iedereen bij de Driver Academy en Williams voor het vertrouwen."

Sterke ontwikkeling Browning

Sven Smeets, sportief directeur van Williams, is onder de indruk van de ontwikkeling van Browning: "Luke's ontwikkeling blijft ons imponeren, en we kijken ernaar uit om het seizoen met hem achter het stuur van de FW47 af te sluiten." Hij benadrukt het belang van het bieden van kansen aan getalenteerde coureurs binnen de academy. De laatste sessies van het seizoen bieden de jonge coureur een uitstekende kans om te leren van de ervaren coureurs Albon en Sainz, waarbij de Britse Thai dus zijn wagen af zal staan in de eerste sessie.

