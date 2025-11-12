Volgens Juan Pablo Montoya is het duidelijk: Max Verstappen is verslagen door Lando Norris en doet dit seizoen niet meer mee om de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1.

Max Verstappen leek door de tekortkomingen van zijn auto dit seizoen lange tijd geen kandidaat voor het wereldkampioenschap te zijn. Dat beeld draaide echter plotseling, toen hij de tweede seizoenshelft begon met een enorm sterke races. In slechts een paar weken tijd wist hij zijn achterstand op de leider in het wereldkampioenschap terug te brengen van 104 punten naar 36 punten. In zowel Mexico als Brazilië kwam Red Bull Racing echter opnieuw slecht voor de dag, waardoor de achterstand naar Lando Norris nu, met nog slechts drie raceweekenden te gaan, 49 punten bedraagt.

Montoya sluit Verstappen uit in titelstrijd

Met nog slechts 83 punten maximaal te verdienen, is het duidelijk volgens Juan Pablo Montoya: "Ik sluit Oscar Piastri nog niet uit voor het wereldkampioenschap. Hij kan in Las Vegas winnen en als Lando Norris daar uitvalt, leidt Piastri ineens het kampioenschap weer met één punt", klinkt het bij PokerStrategy. "Het is pas voorbij als de vlag valt. Er zullen nog gekke dingen gebeuren. De persoon die wel uit de strijd om het wereldkampioenschap ligt, is Max Verstappen. Het gat is te groot en je gaat geen twee uitvalbeurten van de McLaren-coureurs in drie races krijgen."

Verstappen verslagen door Norris

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Onderaan de streep, of je het nu leuk vindt of niet, is Norris nog steeds Verstappen aan het verslaan. Ja, Max had een geweldige race, maar hij werd nog steeds verslagen. En je kunt het niet allemaal schuiven op dat Norris de beste auto heeft, want Verstappen had de beste auto toen hij [in 2023] vrijwel iedere race won."

