Red Bull komt met lanceringsdatum 2026, 'McLaren naar FIA gestapt over Red Bull' | GPFans Recap

Ook op de dinsdag na de veelbesproken Grand Prix van São Paulo is er natuurlijk nog genoeg na te bespreken over wat er allemaal gebeurd is op Interlagos. In de GPFans Recap praten we je volledig bij over de meest besproken nieuwtjes van deze dag.

Twee dagen na de briljante race van Max Verstappen in Brazilië, die door Lando Norris werd gewonnen, valt er natuurlijk genoeg na te bespreken. Zo was de viervoudig wereldkampioen lyrisch over Hannah Schmitz en haar prestaties afgelopen weekend. McLaren wilde graag horen van de FIA hoe het zat met de motorwissel van Red Bull, terwijl dat laatste team samen met Racing Bulls en Ford de datum van de onthulling van de nieuwe livery wereldkundig maakte.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wijst naar Hannah Schmitz na legendarische inhaalrace: "Heel goed aangepakt"

Max Verstappen maakte maar liefst zestien posities goed tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. Na afloop van zijn inhaalrace prijst hij de strategie van Red Bull Racing. Verstappen bereikte het podium na een pitstraatstart en een lekke band niet alleen door zijn eigen rijkunsten, maar ook dankzij niemand minder dan Hannah Schmitz. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen over Hannah Schmitz? Klik hier.

'McLaren wilde FIA-opheldering over Verstappen omdat ze motorwissel Las Vegas overwegen'

McLaren is naar de FIA gestapt naar de motorwissel van Max Verstappen voor de F1 Grand Prix van São Paulo. Teambaas Andrea Stella wil namelijk opheldering over of de nieuwe Honda-power unit achterin de Red Bull Racing-bolide nou wel of niet binnen de budgetcap valt. Olav Mol verklaart bij De Stamtafel van het Ziggo Sport Race Café dat het puur eigen belang is. Meer lezen over de uitspraken van Olav Mol en het McLaren-nieuws? Klik hier.

Related image

Grosjean volgt Verstappen en gaat samenwerking aan met Ford in 2026

Max Verstappen krijgt volgend jaar als Ford Racing-coureur een oude bekende als nieuwe collega: Romain Grosjean. De voormalig F1-podiumfinisher heeft Lamborghini verlaten en voegt zich bij de Blue Oval. Grosjean zal in januari aan de start staan van de prestigieuze Rolex 24 at Daytona, de seizoensopener van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Meer lezen over de verrassende 'teamgenoot' voor Max Verstappen? Klik hier.

Mekies kreeg FIA-opdracht om Verstappen tegen te houden bij debuut: "Max weet er niks vanaf"

Max Verstappen is nog maar 28 jaar oud, maar hij staat op het punt zijn elfde seizoen in de Formule 1 af te sluiten. De Red Bull Racing-ster debuteerde op zijn zeventiende, ten grote ongenoegen van Jean Todt, die destijds de president was van de FIA. Hij gaf Laurent Mekies de opdracht om het systeem rondom de superlicentie, het F1-rijbewijs, op de schop te doen na het 'belachelijk' vroege debuut van Verstappen. Meer lezen over het bijzondere verhaal omtrent Laurent Mekies? Klik hier.

Related image

Red Bull, Racing Bulls en Ford presenteren lanceringsdatum nieuwe livery's 2026

Red Bull en Ford hebben bekendgemaakt wanneer de nieuwe livery's van de teams onthuld zullen worden voor het Formule 1-seizoen van 2026. Dat zal gebeuren tijdens een speciale gebeurtenis in Detroit, waar de samenwerking tussen de twee giganten gevierd zal worden. De onthulling is een bijzondere omdat Red Bull voor het eerst beide Formule 1-teams op één evenement zal onthullen. Op 15 januari in het nieuwe jaar is het al zo ver, als beide liveries van de twee teams in Detroit onthuld zullen worden. Meer lezen over de onthullingsdata van de Red Bull-teams? Klik hier.

Gerelateerd