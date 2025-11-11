Red Bull en Ford hebben bekendgemaakt wanneer de nieuwe livery's van de teams onthuld zullen worden voor het Formule 1-seizoen van 2026. Dat zal gebeuren tijdens een speciale gebeurtenis in Detroit, waar de samenwerking tussen de twee giganten gevierd zal worden.

De onthulling is een bijzondere omdat Red Bull voor het eerst beide Formule 1-teams op één evenement zal onthullen. Op 15 januari in het nieuwe jaar is het al zo ver, als beide liveries van de twee teams in Detroit onthuld zullen worden. Mark Rushbrook, de wereldwijde directeur van Ford Racing, benadrukt het belang van Ford in het project. "Voor het eerst zal Red Bull beide Formule 1-teams op één evenement introduceren, en ik kan u vertellen dat Ford een zeer centrale rol speelt in dit project", zo laat hij weten.

Red Bull Ford Powertrains

De lancering van de nieuwe liveries wordt een viering van een reis die al enkele jaren aan het lopen is. Het is de officiële introductie van de Red Bull Ford Powertrains-eenheid die aan de basis ligt van Ford's terugkeer aan de top van de autosport. Rushbrook legt ook nog uit dat de nieuwe Formule 1-regelgeving van 2026, met de focus op duurzame brandstoffen en elektrische energie, een enorme technische uitdaging biedt die perfect aansluit bij de visie van Ford op de toekomst van automotive performance. Red Bull en Racing Bulls zijn met het nieuws de eerste twee teams die een datum geplakt hebben aan het onthullen van de nieuwe liveries voor het cruciale 2026-seizoen, waarin we een nieuw tijdperk van de koningsklasse gaan beginnen.