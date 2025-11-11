Max Verstappen is nog maar 28 jaar oud, maar hij staat op het punt zijn elfde seizoen in de Formule 1 af te sluiten. De Red Bull Racing-ster debuteerde op zijn zeventiende, ten grote ongenoegen van Jean Todt, die destijds de president was van de FIA. Hij gaf Laurent Mekies de opdracht om het systeem rondom de superlicentie, het F1-rijbewijs, op de schop te doen na het 'belachelijk' vroege debuut van Verstappen.

Verstappen werd Europees kampioen en wereldkampioen in de kartsport, voordat hij debuteerde in de autosport. Hij maakte meteen de stap naar de FIA Formula 3 European Championship, waar hij bijna een derde van de races op zijn naam schreef. Het winnen van zes wedstrijden op rij op Circuit de Spa-Francorchamps en de Norisring overtuigde Helmut Marko om Verstappen een Red Bull-contract aan te bieden. Hij debuteerde in de koningsklasse na slechts één seizoen in de Formule 3. Belachelijk, vond Todt. Het superlicentiesysteem is daarom veel strenger geworden. Mekies was daar verantwoordelijk voor als de toenmalige veiligheidsdirecteur van de FIA.

Artikel gaat verder onder video

Mekies verantwoordelijk voor nieuw superlicentiesysteem

"Nou, je moet het niet aan hem vertellen, maar het is eigenlijk andersom", antwoordde Mekies op de vraag bij de Talking Bull-podcast over hoe hij het voor elkaar had gekregen om een zeventienjarige Verstappen een superlicentie te geven. "Ik kwam bij de FIA terecht precies op het moment dat Max zijn superlicentie kreeg op zijn zeventiende. Het allereerste, echt het allereerste wat Jean Todt, de toenmalige president van de FIA, van mij vroeg: 'Weet je die jonge jongen, Max? Hij heeft net zijn licentie gekregen ook al is hij nog maar 17 jaar oud. Dat is belachelijk. Kijk ernaar met jouw team en maak een nieuwe structuur voor hoe coureurs een superlicentie kunnen krijgen. Dit mag niet nog een keer gebeuren.'"

© IMAGO | Verstappen debuteerde in 2015 bij Toro Rosso, voordat hij in 2016 bij Red Bull terechtkwam

Verstappen weet er niks vanaf

Mekies vervolgde: "Door het feit dat Max zo uitstekend was [om zo jong de Formule 1 te bereiken], hebben we nu een compleet nieuw puntensysteem voor de superlicenties. Daar zit ook een minimumleeftijd bij." Tegenwoordig moet je 18 jaar oud zijn om in de Formule 1 deel te mogen nemen, al heeft de FIA recentelijk nog aangegeven dat er mogelijk uitzonderingen gemaakt kunnen worden. "Max weet niks af van het feit dat ik hem probeerde tegen te houden, en dat is maar beter zo."

Gerelateerd