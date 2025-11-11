Kelly Piquet (36) staat als model regelmatig voor de lens - en dat was afgelopen week ook weer het geval, toen ze een fotoshoot deed voor de Braziliaanse Vogue. De vriendin van Max Verstappen liet zich in verschillende outfits vastleggen op de gevoelige plaat en heeft de beelden hiervan nu op het internet gezet.

Max Verstappen was afgelopen week in Brazilië voor de plaatselijke Grand Prix en Piquet was met hem meegereisd. Naast dat Brazilië een tweede thuis is voor Kelly vanwege haar familie, was ze er ook voor een zakelijke afspraak. De brunette ging in op een uitnodiging van beautymerk Eudora om mee te werken aan de lancering van What A Glam!, een campagne waarbij ze de term WAG (Wives and Girlfriends) een andere invulling willen geven. Kelly ging voor de camera staan en zag haar foto's uiteindelijk schitteren in de Braziliaanse editie van Vogue; ze stond zelfs op de cover van het blad. De beelden van de fotoshoot, ook van achter de schermen, heeft ze nu zelf op het internet gezet. "Ik ben blij dat ik deel heb uitgemaakt van iets dat zo speciaal is, met Eudora", zo schreef ze bij haar foto's.

Kelly Piquet deelt nieuwe beelden op social media

Eudora, dat een slordige 6,7 miljoen volgers heeft op Instagram, wijdde maar liefst drie posts aan de shoot van Kelly. Ook Piquet zelf, die met 2,2 miljoen volgers ook een riant bereik heeft, deelde meerdere posts op haar Instagram-kanaal. De foto's en video's die de Braziliaanse schone op het internet zette, laten het hele proces zien: van de make-up, tot het omkleden en de daadwerkelijke fotoshoot. Ook is op één van de beelden te zien dat dochter Penelope aanwezig was op de set. Bekijk alle beelden hieronder.

