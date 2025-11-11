Toto Wolff denkt dat de titelstrijd voor Max Verstappen na de Grand Prix van São Paulo voorbij is. Volgens de teambaas van Mercedes ligt de focus nu volledig op de strijd tussen de twee McLaren-coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri.

Na afloop van de race in São Paulo werd Wolff gevraagd naar de situatie in de titelstrijd. Hij prees de aanpak van McLaren, die hun coureurs de ruimte geven om tegen elkaar te racen: "Ik denk dat de manier waarop ze [McLaren] het aanpakken heel goed is - dat ze ze laten racen. Ik kan me niet voorstellen dat ze elkaar uit de race zouden tikken", zo zei hij tegenover de aanwezige media.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen 49 punten achter

Toen de Oostenrijker vroeg hoeveel punten Verstappen achterstand had, kreeg hij te horen dat het gat tussen Norris, die eerste staat, en Verstappen, die derde staat, nu 49 punten is. Wolff concludeerde: "Ik denk dat dat schip gestrand is."

Norris en Piastri moeten eerlijk blijven racen

Wolff hoopt dat Norris en Piastri de komende races eerlijk tegen elkaar kunnen blijven racen. "Geen contact maken. Het gat wat Lando nu heeft [24 punten op Piastri, red.] is significant, maar met nog 83 punten te verdelen over de laatste races kunnen ze zich geen DNF permitteren, want dan zwaait het de andere kant op", zo zei hij. Hij erkende dat het voor de kijkers het spannendst is als de coureurs met een gelijk aantal punten de laatste race ingaan.

Norris indrukwekkend geweest

Toch heeft Norris zich de afgelopen races erg sterk getoond, zo erkende Wolff: "Hij is de afgelopen paar races indrukwekkend geweest - qua hoe hij met de spanning omging en hoe hij punten heeft gescoord."