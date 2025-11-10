Het sterk afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas
Na het sprintweekend in Brazilië maakt de Formule 1 zich volgende week op voor het laatste drieluik van het seizoen. De Grand Prix van Las Vegas wordt verreden in het weekend van 21 november en dit zijn de tijden van de deels nachtelijke sessies.
Lando Norris kende een perfect weekend in São Paulo, waarbij hij de sprintpole, sprintzege, poleposition en de overwinning op zondag wist binnen te slepen. De Engelsman staat daardoor op 390 punten en ziet teamgenoot Oscar Piastri op 366 punten volgen. Ook Max Verstappen heeft nog een kleine kans op zijn vijfde titel, met 341 punten achter zijn naam.
Grand Prix van Las Vegas
Sinds 2023 staat de race in Las Vegas op het programma in de Formule 1. Het stratencircuit loopt dwars door de gokstad heen en is 6,2 kilometer lang. Er zijn in totaal twee DRS-zones: de eerste start vanaf bocht vier en loopt over het rechte stuk richting bocht vijf. De tweede zone bevindt zich achter op het circuit en loopt van bocht dertien tot en met veertien. De Grand Prix van Las Vegas telt 50 ronden en Norris heeft momenteel de snelste raceronde in handen. In 2024 reed hij een 1:34.876 tijdens de race.
Overzicht tijdschema Grand Prix van Las Vegas
Het raceweekend wordt in de nacht van donderdag op vrijdag geopend. Om 01:30 uur gaat het licht op groen voor de eerste vrije training en om 05:00 uur begint de tweede oefensessie. Zaterdagochtend om 01:30 uur is het vervolgens tijd voor de laatste vrije training, waarna om 05:00 uur wordt gekwalificeerd in de Amerikaanse gokstad. Zondagochtend om 05:00 uur doven de lichten voor de Grand Prix van Las Vegas.
Vrijdag 21 november
01:30 uur: eerste vrije training
05:00 uur: tweede vrije training
Zaterdag 22 november
01:30 uur: derde en tevens laatste vrije training
05:00 uur: kwalificatie
Zondag 23 november
05:00 uur: Grand Prix van Las Vegas
