Leclerc wijst op gedeelde schuld na vroege exit: '50/50 tussen Antonelli en Piastri'
Leclerc wijst op gedeelde schuld na vroege exit: '50/50 tussen Antonelli en Piastri'
Charles Leclerc baalde stevig na zijn vroege uitvalbeurt in São Paulo. In de openingsfase raakten Kimi Antonelli en Oscar Piastri elkaar, waarna de Mercedes tegen de Ferrari van Leclerc werd gedrukt. Daarmee was zijn race voorbij voordat hij iets kon laten zien, in een weekend waarin Ferrari het al lastig had.
Leclerc benadrukt dat de stewards volgens de boeken naar het incident kijken, maar zelf wil hij geen eenduidige schuldige aanwijzen. "Wij hebben regels volgens de boeken en daar kijken de stewards natuurlijk naar. Om te begrijpen wie ik de schuld kan geven? In dit geval denk ik dat Kimi [Antonelli] overduidelijk wist dat Oscar [Piastri] aan de binnenkant zat. Ja, het was niet zij aan zij, maar je kunt die bocht niet op een andere manier nemen." Met andere woorden: volgens Leclerc moest Antonelli ruimte laten voor de McLaren aan de binnenkant, juist omdat de lijnen in die bocht elkaar snel kruisen en grip schaars was. Dat het contact vervolgens de Mercedes richting Ferrari stuurde, maakte de schade voor hem onvermijdelijk.
Dramatische dag voor Leclerc
Leclerc spreekt daarom van gedeelde verantwoordelijkheid en wijst nadrukkelijk niet alleen naar Piastri. "Ik denk dat het 50/50 is wie we als schuldige kunnen aanwijzen. Ik denk niet dat Oscar alle schuld verdient. Maar ja, dat maakt voor mij niet uit. Voor mij is het een slechte race en dat is erg frustrerend." De Monegask hield na zijn uitvalbeurt vooral het grotere plaatje in het oog: punten gingen verloren en een eventuele kans voor het podium.
Gerelateerd
Net binnen
Max Verstappen knipoogt naar Lando Norris: 'Ondanks pitstart en een lekke band!' | GPFans Race Day
- 6 minuten geleden
Lambiase biedt excuses aan bij Verstappen: dit is wat hij zei
- 15 minuten geleden
Verstappen luidkeels toegezongen, Norris massaal uitgefloten na zege in São Paulo
- 22 minuten geleden
- 1
Verstappen wijst naar meer dan alleen setupwijziging en nieuwe motor: 'Dít hielp ook mee'
- 37 minuten geleden
Piastri kruipt richting schorsing toe en foetert over FIA-straf: "Ik zat er duidelijk naast"
- 53 minuten geleden
- 2
Leclerc wijst op gedeelde schuld na vroege exit: '50/50 tussen Antonelli en Piastri'
- 1 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- Gisteren 11:43