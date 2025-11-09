Charles Leclerc baalde stevig na zijn vroege uitvalbeurt in São Paulo. In de openingsfase raakten Kimi Antonelli en Oscar Piastri elkaar, waarna de Mercedes tegen de Ferrari van Leclerc werd gedrukt. Daarmee was zijn race voorbij voordat hij iets kon laten zien, in een weekend waarin Ferrari het al lastig had.

Leclerc benadrukt dat de stewards volgens de boeken naar het incident kijken, maar zelf wil hij geen eenduidige schuldige aanwijzen. "Wij hebben regels volgens de boeken en daar kijken de stewards natuurlijk naar. Om te begrijpen wie ik de schuld kan geven? In dit geval denk ik dat Kimi [Antonelli] overduidelijk wist dat Oscar [Piastri] aan de binnenkant zat. Ja, het was niet zij aan zij, maar je kunt die bocht niet op een andere manier nemen." Met andere woorden: volgens Leclerc moest Antonelli ruimte laten voor de McLaren aan de binnenkant, juist omdat de lijnen in die bocht elkaar snel kruisen en grip schaars was. Dat het contact vervolgens de Mercedes richting Ferrari stuurde, maakte de schade voor hem onvermijdelijk.

Dramatische dag voor Leclerc

Leclerc spreekt daarom van gedeelde verantwoordelijkheid en wijst nadrukkelijk niet alleen naar Piastri. "Ik denk dat het 50/50 is wie we als schuldige kunnen aanwijzen. Ik denk niet dat Oscar alle schuld verdient. Maar ja, dat maakt voor mij niet uit. Voor mij is het een slechte race en dat is erg frustrerend." De Monegask hield na zijn uitvalbeurt vooral het grotere plaatje in het oog: punten gingen verloren en een eventuele kans voor het podium.

