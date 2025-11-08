Alpine onthult waarom Colapinto ook in 2026 naast Gasly rijdt
Alpine onthult waarom Colapinto ook in 2026 naast Gasly rijdt
Alpine heeft vrijdag bevestigd dat Franco Colapinto bij het team blijft voor het seizoen 2026, waarmee hun rijdersduo compleet is. De beslissing werd voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië bekendgemaakt en Alpine heeft de keuze nu toegelicht.
De Argentijn maakte in 2024 zijn F1-debuut bij Williams, waar hij Logan Sargeant verving. Hij trad in 2025 toe tot Alpine als reservecoureur en verving vervolgens Jack Doohan bij Alpine vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna in mei. Alpine-directeur Steve Nielsen benadrukt dat het hebben van een ervaren coureur als Pierre Gasly in het team heeft geholpen om Colapinto naar een hoger niveau te tillen. "Franco reed vorig jaar al een aantal races voor Williams en verving Jack vanaf Imola. In het begin had hij het moeilijk, maar gaandeweg ging het steeds beter. We hebben het geluk dat we met Pierre [Gasly] een ervaren coureur in het team hebben, iemand die als referentie kan dienen. Stap voor stap wist Franco zijn niveau te verhogen en het gevecht met Pierre aan te gaan – en dat in een auto die niet zo competitief is als we zouden willen. Toch begon hij het goed te doen in vergelijking met Pierre, en op sommige momenten was hij zelfs sneller. Uiteindelijk is dat wat hem het stoeltje heeft opgeleverd."
Financiële overwegingen
Hoewel de financiële kant altijd een rol speelt, benadrukt Nielsen dat de keuze voor Colapinto vooral op zijn talent is gebaseerd. "Je kunt de financiële kant niet negeren – die speelt altijd een rol. Maar uiteindelijk hebben we Franco gekozen op basis van zijn talent. Dat hij daarnaast ook financiële steun meebrengt, is gewoon een gelukkig toeval", zo voegt hij eraan toe. Alpine heeft naar eigen zeggen alle opties overwogen, maar zag geen coureur die duidelijk beter was dan wat Colapinto op dit moment laat zien.
Verantwoordelijkheid en volwassenheid
Flavio Briatore, adviseur van Alpine, prijst de samenwerking binnen het team en belooft dat de auto volgend jaar veel beter zal zijn. "Hij [Colapinto] praat nu met me als een ander persoon - met veel meer verantwoordelijkheid. Hij begrijpt wat hij doet binnen het team, met de engineers. Hij heeft me echt positief verrast. In het begin waren er binnen het team veel mensen die niet overtuigd waren van Franco's prestaties. Ik heb vertrouwen in hem gehouden, en nu vindt iedereen dat Franco fantastisch voor ons is en de juiste teamgenoot is voor Pierre [Gasly]", zo besluit Briatore. Met deze keuze hoopt Alpine de continuïteit binnen het team te waarborgen en zich voor te bereiden op een beter seizoen in 2026.
Net binnen
LIVE | Sprint in São Paulo: Norris onder druk van Antonelli, Verstappen vierde achter Russell
- 1 uur geleden
- 2
Piastri en Colapinto eerste uitvallers tijdens sprintrace in São Paulo
- 25 minuten geleden
Alpine onthult waarom Colapinto ook in 2026 naast Gasly rijdt
- 1 uur geleden
Sainz en Tsunoda starten vanuit pitstraat aan sprintrace in São Paulo
- 1 uur geleden
Russell wil ooit teamgenoot Verstappen zijn: 'Ga die uitdaging graag aan'
- 2 uur geleden
- 2
Onderlinge duels kwalificatie: Verstappen pakt voorsprong, Albon en Sainz 10-10
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- Vandaag 11:43