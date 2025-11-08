George Russell en Max Verstappen hebben de laatste jaren al een paar keer met elkaar in de clinch gelegen, waaronder dit seizoen. De Brit spreekt zich uit over de 'intimiderende' Nederlander en waarom het lijkt alsof hij de enige is die op de baan durft te vechten tegen de viervoudig wereldkampioen.

Russell kent een uitstekend seizoen in een Mercedes die vaak de derde auto van de grid is geweest in 2025. De Brit staat vierde in het kampioenschap met 258 punten en heeft 63 punten achterstand op Verstappen en 48 punten voorsprong op Charles Leclerc. Buiten Verstappen en de twee coureurs van McLaren stond hij het vaakst op het podium in 2025 en won hij de meeste races: twee.

Artikel gaat verder onder video

Russell over Verstappen

In gesprek met De Telegraaf stelt Russell dat hij zoveel zelfvertrouwen heeft dat hij ook een duel met Verstappen wel aan durft te gaan op de baan. "Ik geloof dat ik iedereen kan verslaan. Max is zonder enige twijfel de te kloppen man. Zoals dat ook gold voor Lewis Hamilton in 2021 en de jaren daarvoor. En niemand dacht dat er iemand was die Lewis in een Mercedes kon verslaan. Zoals dat ook geldt voor Max in een Red Bull. Maar als je dit jaar kijkt naar de resultaten en onze optredens, denk ik wel dat ik samen met Max het meest consistent ben geweest.”

Russell niet bang voor 'intimiderende' Verstappen

Russell krijgt de vraag of iedere coureur het op durft te nemen tegen Verstappen op de baan. "Wat denk jij?" Vervolgens stelt Russell dat hij in ieder geval niet bang is voor de Nederlander. "Op het circuit behandel ik elke coureur op dezelfde manier. Het is niet zo dat ik harder tegen hem ga racen, om mijn punt te bewijzen. Max is zonder twijfel een intimiderende coureur. Maar op de baan, zie ik gewoon een andere auto. Het maakt dan niet uit of die blauw, rood of oranje is. Voor mij is het een concurrent die ik probeer in te halen.”

Gerelateerd