Max Verstappen, Lando Norris, Red Bull, McLaren, COTA, USGP, 2025

Norris pakt pole tijdens sprintkwalificatie, Verstappen laat frustraties de vrije loop | GPFans Recap

Norris pakt pole tijdens sprintkwalificatie, Verstappen laat frustraties de vrije loop | GPFans Recap

Brian Van Hinthum
Max Verstappen, Lando Norris, Red Bull, McLaren, COTA, USGP, 2025

Op de vrijdag was het vanzelfsprekend tijd voor de eerste racedag van de Grand Prix van Brazilië met de eerste vrije training en de sprintkwalificatie op het menu. Daar vonden natuurlijk de nodige interessante dingen plaats en in de GPFans Recap praten je weer helemaal bij over deze dag.

De eerste dag in Brazilië is van start en de eerste vrije training én de sprintkwalificatie hebben plaatsgevonden. Voorlopig is het voor Max Verstappen een verre van goede dag geworden. De Red Bull was amper bestuurbaar en daarom kwam de viervoudig wereldkampioen niet verder dan een teleurstellende zesde plek. Geen al te beste uitgangspositie richting de sprintrace van zaterdag. De frustraties na afloop over zijn wagen waren dan ook groot, terwijl hij ook wat te zeggen had over dochter Lily Verstappen.

McLaren één-twee in vrije training São Paulo, Verstappen P17 na uitblijven kwalificatierun

Lando Norris heeft de eerste en tevens enige vrije training voor de F1 Grand Prix van São Paulo als snelste afgesloten. De McLaren-coureur zette een rondetijd van 1:09.975 neer en versloeg Oscar Piastri op slechts 0.023 seconde. Nico Hülkenberg maakte indruk door in de top drie te eindigen, terwijl Verstappen niet verder kwam dan P17. De hele samenvatting van de eerste vrije training lezen? Klik hier!

Norris grijpt pole in kwalificatie voor Sprint in São Paulo en ziet Verstappen worstelen

Lando Norris heeft met een ronde van 1:09.243 pole position veiliggesteld voor de Sprint in Brazilië. De McLaren-coureur was een tiende sneller dan Kimi Antonelli, die tweede werd. De derde startplek werd veiliggesteld door Oscar Piastri. Max Verstappen kwam er niet aan te pas en had het moeilijk. Hij kwalificeerde zich dan ook slechts als zesde op Interlagos. De hele samenvatting van de sprintkwalifcatie lezen? Klik hier!

Enorme frustratie bij Verstappen: 'De Red Bull was gewoon ruk en liep voor geen meter'

Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde positie in de kwalificatie voor de Sprint in Brazilië. Hij is enorm geërgerd door het feit dat hij met Red Bull Racing dus totaal niet goed uit de startblokken is gekomen voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De viervoudig wereldkampioen legt na de sprintkwalificatie uit wat er fout ging. Meer lezen over de frustraties van Max Verstappen? Klik hier!

Verstappen vertelt over invloed Lily op racecarrière: "Langzamer worden is totale bullshit"

Max Verstappen zag dit jaar een lang gekoesterde wens uitkomen toen zijn eerste kindje, Lily Verstappen, het levenslicht zag. De viervoudig wereldkampioen laat weten wat voor impact zijn dochter heeft op zijn racecarrière en maakt korte metten met een veelgehoord verhaal over de impact op een coureur zijn snelheid. Verstappen maakt nu in de Pelos Pistas-podcast korte metten met dat verhaal: "Niet als ik in de race zit, bijvoorbeeld als ik een actie maak of zoiets, nee. Ik word er niet langzamer van. Iedereen die dit soort dingen zegt: dat is totale bullshit.” Meer lezen over de opmerkingen van Max Verstappen? Klik hier!

Dít is waar Verstappen het verloor in de sprintkwalificatie: vier tienden in sector 2

Max Verstappen is niet goed begonnen aan het sprintweekend in Brazilië. De regerend wereldkampioen kwam tijdens de kwalificatie voor de ingekorte race niet verder dan de zesde positie. Na afloop had hij geen goed woord over voor de RB21 en de data laat nu zien waarom: Verstappen verloor gigantisch in sector 2. Meer lezen over waar Max Verstappen tijd verloor in de kwalificatie? Klik hier!

