Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde positie in de kwalificatie voor de Sprint in Brazilië. Hij is enorm geërgerd door het feit dat hij met Red Bull Racing dus totaal niet goed uit de startblokken is gekomen voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De viervoudig wereldkampioen legt na de sprintkwalificatie uit wat er fout ging.

Lando Norris was oppermachtig op het circuit van Interlagos en ging vrijwel onbedreigd naar de pole position voor de korte zaterdagswedstrijd. Kimi Antonelli wist als enige nog binnen een tiende van de McLaren te geraken en zal dus vanaf de voorste startrij mogen beginnen. Oscar Piastri kwalificeerde zich als derde voor de Sprint. Verstappen was rap in de eerste sector, maar de RB21-bolide wilde totaal niet meewerken in de tweede en derde sector. P6 was het uiteindelijk, achter George Russell en Fernando Alonso.

Klaagzang na teleurstellende sprintkwalificatie

"Het was gewoon ruk en het liep voor geen meter", legde Verstappen uit tegenover Viaplay. "Er zaten heel veel vibraties in de auto en hij stuiterde alle kanten op. Buiten dat had ik ook nog eens geen grip in de langzame bochten. De auto draait niet, ik heb geen tractie... Dan houdt het wel op." De Limburger is zichtbaar erg gefrustreerd, zeker aangezien de McLarens wel een goede sprintkwalificatie meemaakten.

Verstappen had gehoopt op een betere auto

Verstappen vervolgde: "Op de harde banden [in de vrije training] had ik dit minder, omdat je dan meerdere ronden achter elkaar rijdt. Maar op het setje van de zachte banden voelde het al niet goed. Vervolgens was dat in de hele kwalificatie ook het geval." Op de vraag of hij nu wel hoopt op regen - aangezien hij eerder had aangegeven dat hij hoopte op droge omstandigheden -, antwoordde hij: "Ik had gehoopt dat ik een betere auto had."

