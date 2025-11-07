Norris grijpt pole in kwalificatie voor Sprint in São Paulo en ziet Verstappen worstelen

Lando Norris heeft met een ronde van 1:09.243 pole position veiliggesteld voor de Sprint in Brazilië. De McLaren-coureur was een tiende sneller dan Kimi Antonelli, die tweede werd. De derde startplek werd veiliggesteld door Oscar Piastri. Max Verstappen kwam er niet aan te pas en had het moeilijk. Hij kwalificeerde zich dan ook slechts als zesde op Interlagos.

Onder het Braziliaanse zonnetje ging de kwalificatie voor de Sprint van start. Tsunoda werd direct door Red Bull naar buiten gestuurd, omdat hij tijdens de enige vrije training van dit weekend weinig kon rijden vanwege een crash. De Japanner had dus nauwelijks bruikbare data toen hij aan deze sprintkwalificatie op Interlagos begon. Een snelle run zat er dan ook nog niet in in de beginfase. Tsunoda was de langzaamste van alle coureurs die een tijd hadden neergezet. Zijn teamgenoot, Verstappen, deed - zoals we van hem gewend zijn - bovenin mee en leek zich geen zorgen te hoeven maken over uitschakeling. Met nog enkele minuten op de klok, moest Tsunoda alle zeilen bij gaan zetten om door te kunnen gaan naar SQ2.

Red Bull ziet Tsunoda al in SQ1 uitgeschakeld worden

De geplaagde Red Bull-coureur reed zich wel even uit de gevarenzone, maar omdat de andere coureurs ook bezig waren met verbeteringen, viel de Japanner snel weer terug richting de onderkant van de lijst. Tsunoda werd dan ook in het eerste deel van deze sprintkwalificatie al uitgeschakeld. Diezelfde vlieger ging ook op voor Colapinto, Lawson, Ocon en Sainz. Verstappen ging als nummer twee wél eenvoudig door. De snelste tijd in SQ1 werd neergezet door Norris. Ook Alonso reed een puike ronde, want de Spanjaard wist zich als nummer drie te kwalificeren voor het tweede deel op Interlagos.

Alonso toont spierballen in SQ2

In SQ2 beet Bortoleto het spits af en dit deed hij niet onverdienstelijk, maar dat gold ook voor de directe concurrentie. Verstappen klokte de vierde tijd in zijn eerste run, maar het was Alonso die op dat moment de lakens uitdeelde. De beide McLaren's moesten echter nog aan een run beginnen, maar ook zij wisten niet aan de tijd van Alonso te komen. Datzelfde gold ook voor de beide Mercedessen. Verstappen zakte hierdoor wel terug naar plek acht en moest dus nog een keer naar buiten om deelname aan SQ3 veilig te stellen.

Fernando Alonso toonde zijn klasse op Interlagos

Verstappen met moeite door, Hamilton redt het niet

In de gevarenzone bevonden zich - met nog enkele minuten te gaan - Hamilton, Albon, Gasly, Bearman en Bortoleto. De coureurs gingen er in de slotfase nog eenmaal goed voor zitten. Verstappen was zich niet aan het verbeteren en leek zich heel even zorgen te moeten maken, maar een gele vlag voor Leclerc gooide een reddingsboei richting de Nederlander. Hierdoor konden meerdere coureurs zich niet meer verbeteren. Bovengenoemd vijftal werd dan ook uitgeschakeld in SQ2. Verstappen ging - zoals gezegd met enig geluk - wel door naar de laatste fase van deze sprintkwalificatie.

Norris grijpt pole voor Sprint op Interlagos, Verstappen stelt teleur

In de allesbeslissende SQ3 gingen we er eens even goed voor zitten. Op de softband gingen de coureurs een poging doen voor pole position. Verstappen beperkte zichzelf tot één run, terwijl Norris op dat moment al een snelle tijd had staan met een 1:09.271. De beide McLaren's gingen echter nog een keer in de rondte. Norris zette zijn snelste tijd scherper en dat bleek uiteindelijk voldoende voor pole. Verstappen kwam er niet aan te pas en werd slechts zesde. De tweede tijd was er voor Antonelli, gevolgd door Piastri, Russell en Alonso. Vervolgens - na Verstappen - kregen we Stroll, Leclerc, Hadjar en Hülkenberg.

