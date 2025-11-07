Lando Norris heeft de eerste en tevens enige vrije training voor de F1 Grand Prix van São Paulo als snelste afgesloten. De McLaren-coureur zette een rondetijd van 1:09.975 neer en versloeg Oscar Piastri op slechts 0.023 seconde. Nico Hülkenberg maakte indruk door in de top drie te eindigen, terwijl Verstappen niet verder kwam dan P17.

Het enige uurtje trainen vóór de sprintkwalificatie op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als het circuit van Interlagos, begon om 11:35 uur lokale tijd onder droge, maar bewolkte omstandigheden. De aanvang van de sessie was 5 minuutjes later dan gepland vanwege rommel op de baan. Het was zo'n 20°C en de kans op regen was 0 procent.

Omdat dit de enige vrije training was, werd het natuurlijk meteen druk op de baan. Wie echter al gauw weer de pitstraat moest opzoeken, was Yuki Tsunoda. De Red Bull Racing-coureur crashte in de Descida do Lago met schade aan de voorvleugel en mogelijk ook het hydraulische systeem tot gevolg. Gelukkig voor de negentien andere coureurs hoefde de sessie niet stilgelegd te worden met de rode vlaggen.

Meeste long run-kilometers voor Williams, Russell snelste op harde band

Tijdens de eerste helft van de sessie werd er vooral gefocust op de long runs. Iedereen stond daarom op de harde compound en deed een boel ronden achter elkaar. Williams wist de meeste kilometers af te leggen met stints van dertien en veertien ronden voor Alexander Albon en Carlos Sainz, respectievelijk.

Maar het was George Russell die halverwege de training bovenaan stond met een rondetijd van 1:11.188, iets minder dan twee tienden onder Max Verstappen. Sainz stond wel netjes derde voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De McLarens kwamen niet als beste uit de startblokken met P8 voor Oscar Piastri en P10 voor Lando Norris. Verder vonden we nog Pierre Gasly, Liam Lawson en Kimi Antonelli in de top tien. De laatstgenoemde maakte een momentje mee met Ollie Bearman en Hamilton die hem na bocht 5 in de weg zaten.

Geen kwalificatierun voor Verstappen, McLaren bovenaan op mediums

Verstappen verloor bij het aanremmen van bocht 4 eventjes de achterkant van de Red Bull en hij kwam voor de neus van Russell weer de baan op. De stewards noteerden het feit dat de Limburger de Mercedes had opgehouden, maar zouden er geen verder onderzoek naar doen.

Met nog een kwartier te gaan, kwamen de mediums tevoorschijn en dus gingen de teams aan de slag met de kwalificatieruns voor de sprintkwalificatie van later deze vrijdag. Er kwamen op het snellere rubber natuurlijk flinke verbeteringen. Waar de papajakleurige bolides niet zo sterk leken op de harde band, was dat op de mediums heel anders. Norris klokte de snelste tijd met een 1:09:975, slechts twee honderdsten onder teamgenoot Piastri. Nico Hülkenberg verraste met de derde positie voor Fernando Alonso en de andere Kick Sauber van lokale held Gabriel Bortoleto. Russell viel terug naar P6, maar bleef voor Gasly, Sainz, Isack Hadjar en Antonelli.

Verstappen haakte een rondje op de softs af om vervolgens in de pits weer een setje van de harde band op te halen. Hij bleef daarom op P17 voor Leclerc en Hamilton die ook geen poging tot een kwalificatierun deden. Hamilton maakte ook nog een flinke glijpartij mee in Mergulho, de elfde bocht, nadat de vloer op het asfalt was geklapt. Tsunoda was de hekkensluiter in de vrije training in São Paulo.

