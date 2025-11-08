Verstappen duidelijk over Red Bull-problemen: "Het is net een pogostick, totaal onbestuurbaar"
Max Verstappen was bij Viaplay aan het foeteren over de problemen met zijn Red Bull Racing-wagen, maar op de boardradio tijdens de sprintkwalificatie zelf was hij er ook al duidelijk over. Op de vrijdag van de F1 Grand Prix van São Paulo was de auto voor Verstappen net als een 'pogostick' en hij begrijpt niet hoe deze 'compleet kapot' aan kan voelen.
Verstappen kwam naar Brazilië met een achterstand van 36 punten op Lando Norris en 35 punten op Oscar Piastri. Hij hoopte met nog vier raceweekenden te gaan zijn comeback te vervolgen, maar tijdens de sprintkwalificatie op het circuit van Interlagos maakte hij een pijnlijke klap mee: de viervoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de zesde plaats. En dat terwijl de McLarens een vrijwel probleemloze sessie meemaakten. Norris heeft de pole position gepakt voor de zaterdagswedstrijd en Piastri mag vanaf de derde positie beginnen.
Red Bull was een onbestuurbare pogostick
Verstappen was tijdens de gehele kwalificatie niet te spreken over zijn RB21-bolide. "De wegligging van de auto, sinds de start van de kwalificatie... Het is zo slecht", zei hij tegen Lambiase via de boardradio. "Het lijkt wel alsof de auto compleet kapot is. Het is net een pogostick, totaal onbestuurbaar."
De Limburger ging nog maar net door naar SQ3, nadat hij achtste was geworden in SQ2 en wel erg dicht bij de gevarenzone kwam. Het werd er in de slotfase van de sprintkwalificatie niet veel beter op met slechts de zesde positie.
Mekies vertelde na het vallen van de vlag: "Dat was een lastige, Max. Maar het weekend is nog lang, dus we geven niet op. We weten dat we niet staan waar we willen staan, dus we zullen samen pushen." Verstappen reageerde via de boardradio: "Het lijkt erop dat we niet veel grip hebben, op welke bandencompound dan ook." Mekies sloot af: "Ja, duidelijk."
