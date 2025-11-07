Verstappen gaf Bortoleto cruciale tip voor softs in Mexico tijdens diner op zaterdag
Max Verstappen profiteerde tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad twee weken geleden van een uitstekende tactiek door als één van de weinigen op de mediums te beginnen, wat hem bijna de tweede plaats opleverde. Gabriel Bortoleto ontving echter van Verstappen ook die tip en ook dát pakte goed uit.
Voor de Grand Prix van Mexico-Stad koos Verstappen voor een opvallende tactiek, waarmee hij de race anders aanving dan het gros van het veld. De Nederlander ging van start op de mediums, daar waar een groot deel van de andere coureurs op de softs begon. Het leverde uiteindelijk de beste tactiek op, daar Verstappen in het laatste deel van de race met minder brandstof op de langzaam slijtende softs kwam te rijden, waardoor hij als de brandweer ging en uiteindelijk bijna zelfs nog Charles Leclerc voor P2 wist te verschalken, ware het niet dat er op het laatste moment een virtual safety car ingeroepen werd vanwege de gestopte Carlos Sainz.
Geheimpje
Niet alleen Verstappen maakte de gewaagde maar goed uitpakkende keuze. Ook Bortoleto begon de race op mediums en kon uiteindelijk een welverdiend punt pakken met zijn tiende plek. Het was niet Bortoleto of zijn team zelf die met het idee kwamen. Hij kreeg de tip toegespeeld van Verstappen tijdens een etentje de avond ervoor. In de Pelos Pistas-podcast wordt dat door de Braziliaan onthuld: "Mag ik het zeggen?", vraagt hij eerst aan Verstappen, die toestemt. "We hadden een etentje de avond ervoor en ik zei dat ik op de softs wilde beginnen. Max zei: 'doe dat f*cking niet'", zo lacht hij samen met Verstappen. Ook zijn engineers waren verbaasd met het plan.
Ongelofelijk slim of stom
Verstappen haakt daar vervolgens op in: "Ik ging klaarstaan en mijn engineer zei dat iedereen om me heen op de softs stond. Toen dacht ik dat we óf ongelofelijk slim waren, óf ongelofelijk dom. Maar uiteindelijk werkte het heel erg goed. Uiteindelijk was de langste stint op de slechtste band voor de meesten. Wij overleefden de eerste stint en hadden uiteindelijk goede snelheid en goede grip."
