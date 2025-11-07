Liberty Media, eigenaar van de Formule 1, is verwikkeld in een juridische strijd die draait om de bescherming van gevoelige informatie. Dit naar aanleiding van de rechtszaak waar NASCAR bij betrokken is en het opneemt tegen teams als 23XI Racing (van Michael Jordan) en Front Row Motorsports. De zaak heeft inmiddels een nieuwe wending gekregen, nu Liberty Media zich heeft gemeld om hun belangen te verdedigen nadat ze zelf waren opgeroepen om informatie te delen.

De rechtszaak draait om de vraag of NASCAR zich aan de regels houdt en of er sprake is van oneerlijke concurrentie door het inschrijfgeld dat teams moeten kunnen betalen om onderdeel van de raceklasse te mogen zijn (het chartersysteem in NASCAR). Liberty Media is betrokken geraakt omdat het bedrijf eerder dit jaar door Michael Jordan en zijn team (23XI) werd gevraagd om informatie te delen die relevant was voor de zaak. Dit resulteerde in de Wendling-verklaring, die gevoelige details bevatte over de Concorde-overeenkomst van de Formule 1. Dit omdat ook de zaak waar NASCAR bij betrokken is, hierover gaat. NASCAR heeft echter haar eigen regels omtrent nieuwe teams en hoeveel ze moeten betalen als ze als nieuw team de sport willen komen versterken. Dit contract waardoor Liberty Media opgeroepen werd, dat de financiële afspraken binnen de koningsklasse regelt, wordt door Liberty Media als 'topgeheim' beschouwd.

Liberty Media wil gevoelige info beschermen

Liberty Media heeft als resultaat inmiddels een advocaat naar de rechtbank in Charlotte gestuurd om weer hun belangen te vertegenwoordigen. In een motie schrijft het bedrijf dat het openbaar maken van de Wendling-verklaring, waarmee het de gevoelige informatie over de Concorde-overeenkomst dus zou moeten delen, aanzienlijke schade zou toebrengen aan hun commerciële belangen. De organisatie wil dan ook dat delen van de verklaring worden verzegeld of geredigeerd. De vraag is nu of Liberty Media in het gelijk wordt gesteld.

Rechter wijst tegenvordering NASCAR af

Ondertussen heeft de rechter in de zaak, Kenneth D. Bell, een belangrijke uitspraak gedaan over de definitie van een 'markt' in de rechtszaak. Hij wees de tegenvordering van NASCAR af en stelde dat de sportorganisatie de strategische beslissing om de markt breed te definiëren zelf had genomen, en nu met de gevolgen moest leven. Dit plaatst NASCAR in een lastige positie, nu het proces op 1 december 2025 begint. De betrokkenheid van Liberty Media in deze zaak, die eerst dus puur ter informatie bedoelt was en nu dus in een aparte zaak is veranderd, benadrukt de complexiteit van de juridische strijd waarin verschillende belanghebbenden zijn verwikkeld. Terwijl de Formule 1-eigenaar probeert de gevoelige informatie te beschermen, moet NASCAR zich voorbereiden op een juryproces dat de toekomst van de sportorganisatie zou kunnen beïnvloeden. De komende weken worden cruciaal voor alle betrokken partijen.

