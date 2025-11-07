Pirelli overweegt voor de Grand Prix van Qatar een verplicht beperking in te voeren voor de banden, om herhaling van de problemen uit het verleden te voorkomen. Dit meldt Auto Motor und Sport. De combinatie van het uitdagende asfalt en de hoge snelheden op het circuit heeft in het verleden geleid tot meerdere bandenproblemen, waardoor de Italiaanse bandenleverancier nu maatregelen overweegt.

De Grand Prix van Qatar heeft zich in het verleden bewezen als een uitdaging voor de banden van de Formule 1-auto's. Tijdens de debuutrace in 2021 waren er vier incidenten met de banden, waarbij telkens de linker voorband het begaf. Coureurs als Valtteri Bottas en Lando Norris moesten de banden te lang gebruiken, ondanks de hoge slijtage. In 2023, met de komst van de nieuwe generatie auto's, werd het probleem nog groter door de hogere snelheden en de kerbstones. Pirelli en de FIA moesten toen ingrijpen door een maximale looptijd van achttien ronden per set banden in te voeren, wat resulteerde in minimaal drie pitstops.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe regels om bandenproblemen te voorkomen

Ondanks de maatregelen toen, blijft de angst voor bandenproblemen in Qatar bestaan. Pirelli-sportchef Mario Isola legt uit dat het niet de thermische slijtage is die een probleem vormt, maar de fysieke slijtage. "Als het loopvlak te dun wordt, is de band niet meer beschermd. Dan kan een steentje of een klein stukje puin de rubberlaag doen scheuren", aldus Isola. Om herhaling te voorkomen, overweegt Pirelli nu een verplichte beperking, waardoor alle coureurs minstens twee keer van banden moeten wisselen tijdens de race.

Related image

Geen verplichte pitstops, maar wel beperking

De exacte details van de nieuwe regels worden nog besproken, maar Pirelli wil geen specifiek aantal verplichte pitstops voorschrijven. In plaats daarvan ligt de focus op de maximale toegestane kilometerstand per set banden. Dit moet ervoor zorgen dat de teams zich aan de beperkingen houden, zonder dat er een vast aantal pitstops wordt opgelegd. De nieuwe regels worden naar verwachting van kracht tijdens de voorlaatste race van het seizoen op 30 november 2025.

Gerelateerd