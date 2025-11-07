Norris relativeert positie in kampioenschap: "Moet nog steeds blijven winnen"
Norris relativeert positie in kampioenschap: "Moet nog steeds blijven winnen"
In de paddock van Interlagos heeft Lando Norris zijn positie in het Formule 1-kampioenschap van 2025 gerelativeerd voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van São Paulo. De Brit benadrukt dat zijn huidige leiding in het kampioenschap nog niets betekent en dat hij zich moet blijven focussen op de komende races door de aanwezigheid van Oscar Piastri en vooral Max Verstappen in het gevecht om de titel.
De McLaren-coureur staat momenteel bovenaan het wereldkampioenschap met nog vier races en twee sprintraces te gaan, maar volgens hem is het nog te vroeg om te juichen. Dit zegt hij tegenover Motorsport.com. "Het betekent voorlopig niets", zo zegt hij. "Het is leuk om daar te staan, maar ik moet nog steeds proberen dit weekend te winnen, en het weekend daarop."
Consistentie is de sleutel volgens Norris
Norris heeft zijn vorm op het juiste moment te pakken, vooral na zijn indrukwekkende optreden tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad. Daar pakte hij pole position en won hij de race op zondag met een voorsprong van meer dan dertig seconden. Het is voor het eerst in lange tijd dat hij bovenaan de ranglijst staat in het kampioenschap. Toch benadrukt hij dat het vooral de consistentie is die hem de afgelopen weken een boost heeft gegeven. "Het is ook gewoon consistentie. Het is niet zo dat ik de laatste zes of zeven races heb gewonnen, maar ik ben consequent voorin te vinden en scoor consequent punten. En dat is eigenlijk het ding dat me de grootste boost heeft gegeven de afgelopen weken", zo zegt hij.
Norris blijft achterom kijken naar Piastri en Verstappen
Norris blijft echter nuchter. "Wanneer ik een weekend heb zoals afgelopen weekend, bewijs ik nog steeds een beetje aan mezelf dat ik naar buiten kan gaan en een weekend kan domineren", legt hij uit. "Het is niet iets waar ik helemaal aan denk, maar als ik eraan herinnerd word, is het een cool idee. Alleen al in de positie zijn om dat te doen, is ook een deel van mijn droom. Om een Formule 1-coureur te zijn, om te proberen races te winnen, dat soort dingen. Het voelt nog steeds ongelooflijk."
Net binnen
Vettel en Hamilton ontmoeten elkaar voorafgaand aan weekend in Brazilië | F1 Shorts
- 26 minuten geleden
- 44
Pirelli overweegt verplichte limiet voor banden in Qatar wegens veiligheidsrisico's
- 1 uur geleden
Weerbericht Brazilië: chaos door regen op zaterdag, zondag voor nu droog
- 1 uur geleden
Verstappen tegen Norris en Piastri: waar kan de Nederlander in de laatste races toeslaan?
- 2 uur geleden
Albon keek onboards van regenraces Verstappen in Brazilië: 'Moet je je op voorbereiden'
- 2 uur geleden
Regen in Brazilië kan Max Verstappen benadelen door nieuwe FIA-regel | GPFans News
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober