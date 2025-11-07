In de paddock van Interlagos heeft Lando Norris zijn positie in het Formule 1-kampioenschap van 2025 gerelativeerd voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van São Paulo. De Brit benadrukt dat zijn huidige leiding in het kampioenschap nog niets betekent en dat hij zich moet blijven focussen op de komende races door de aanwezigheid van Oscar Piastri en vooral Max Verstappen in het gevecht om de titel.

De McLaren-coureur staat momenteel bovenaan het wereldkampioenschap met nog vier races en twee sprintraces te gaan, maar volgens hem is het nog te vroeg om te juichen. Dit zegt hij tegenover Motorsport.com. "Het betekent voorlopig niets", zo zegt hij. "Het is leuk om daar te staan, maar ik moet nog steeds proberen dit weekend te winnen, en het weekend daarop."

Consistentie is de sleutel volgens Norris

Norris heeft zijn vorm op het juiste moment te pakken, vooral na zijn indrukwekkende optreden tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad. Daar pakte hij pole position en won hij de race op zondag met een voorsprong van meer dan dertig seconden. Het is voor het eerst in lange tijd dat hij bovenaan de ranglijst staat in het kampioenschap. Toch benadrukt hij dat het vooral de consistentie is die hem de afgelopen weken een boost heeft gegeven. "Het is ook gewoon consistentie. Het is niet zo dat ik de laatste zes of zeven races heb gewonnen, maar ik ben consequent voorin te vinden en scoor consequent punten. En dat is eigenlijk het ding dat me de grootste boost heeft gegeven de afgelopen weken", zo zegt hij.

Norris blijft achterom kijken naar Piastri en Verstappen

Norris blijft echter nuchter. "Wanneer ik een weekend heb zoals afgelopen weekend, bewijs ik nog steeds een beetje aan mezelf dat ik naar buiten kan gaan en een weekend kan domineren", legt hij uit. "Het is niet iets waar ik helemaal aan denk, maar als ik eraan herinnerd word, is het een cool idee. Alleen al in de positie zijn om dat te doen, is ook een deel van mijn droom. Om een Formule 1-coureur te zijn, om te proberen races te winnen, dat soort dingen. Het voelt nog steeds ongelooflijk."