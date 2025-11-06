Leclerc wijst de volgende F1-coureur aan die moet gaan trouwen: 'Ik zal de druk opvoeren'
Leclerc wijst de volgende F1-coureur aan die moet gaan trouwen: 'Ik zal de druk opvoeren'
Charles Leclerc is deze week op zijn knie gegaan voor Alexandra Saint Mleux. De Monegask heeft het ja-woord gekregen en zal binnen afzienbare tijd in het huwelijksbootje stappen. Op de persconferentie in Brazilië wordt hem gevraagd welke coureur volgens hem als volgende in het huwelijksbootje stapt, en Leclerc heeft wel iemand in gedachten.
De Ferrari-coureur kent een wisselvallig seizoen, waarin er een aantal hoogtepunten waren, maar ook enkele dieptepunten. In Mexico-Stad ging het Leclerc echter wél voor de wind. Vanaf P2 wist hij ook als tweede over de streep te komen. In de slotfase kwam Max Verstappen nog dichterbij, maar de VSC zorgde ervoor dat een aanval er niet meer in zat.
Leclerc wijst naar Gasly
Op de vraag welke coureur als volgende zijn bruiloft zal aankondigen, antwoordt Leclerc: "Haha, dat is makkelijk." Daarbij werpt hij een blik naar zijn rechterkant, waar Pierre Gasly zit. Het duo kent elkaar al vanaf de kartdagen en Gasly haakt erop in: "Ik heb al een ring gekregen van Charles." Leclerc ziet er de humor wel van in: "We zijn samen opgegroeid, dus ik zal de druk even opvoeren." Gasly houdt het liever bij zijn eigen planning: "Ik heb genoeg druk."
