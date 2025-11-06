close global

Sebastian Vettel before an RB7 at the Nurburgring

Vettel aanwezig in paddock Interlagos en draagt groene missie uit

Vettel aanwezig in paddock Interlagos en draagt groene missie uit

Remy Ramjiawan
Sebastian Vettel before an RB7 at the Nurburgring

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is dit weekend weer in de paddock te vinden. De Duitser is na zijn Formule 1-carrière vooral bezig met zijn groene missie. In Brazilië tekent hij niet alleen bomen op papier om de band met de natuur te benadrukken, ook geeft hij het goede voorbeeld door de containers even buiten te zetten.

Vettel heeft onlangs kunstproject F①REST gelanceerd. Daarin nodigt de oud-coureur iedereen uit om een boom te tekenen. Volgens hem staat dit symbool voor onze verbondenheid met de natuur. "Wanneer je een boom tekent, besef je hoe sterk we afhankelijk zijn van de natuur – en zij van ons. Samen kunnen we die bewustwording laten groeien, boom voor boom. Veel bomen vormen samen een bos, niet alleen in Brazilië maar overal ter wereld," zo citeert Motorsport.com.

Vettel in de paddock

‘Seb’ heeft een prominent plekje in de paddock ingenomen en verschillende coureurs lopen erlangs tijdens hun weg naar de teams.

