Liam Lawson onthult dat hij een excuus van de FIA heeft gekregen nadat de Mexicaanse autosportfederatie met een beschuldigende vinger naar hem heeft gewezen. De jongeling van de Racing Bulls zou de schuldige zijn van het bijna-ongeluk met de marshals tijdens de Formule 1 Grand Prix van Mexico, wat de FIA overigens daags daarna heeft tegengesproken.

Het voorval vond plaats op het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar Lawson plotsklaps moest pitten voor een nieuwe voorvleugel. De marshals waren puin aan het ruimen bij bocht 3 en de Mexicaanse federatie vond dat Lawson niet genoeg had afgeremd onder de dubbele gele vlaggen en dat hij de marshals op de baan had moeten zien. De FIA heeft inmiddels echter al aangegeven dat de Nieuw-Zeelander niet de schuldige is.

Artikel gaat verder onder video

FIA bood excuses voor vooral aan

"Ik was erg verrast. Ik denk dat de verklaring van de FIA heel duidelijk en heel accuraat was. Ik hoef eigenlijk niet veel meer te zeggen dan wat er in die verklaring stond", zo reageert Lawson tegenover onder anderen Autosport. Het tafereel dat zich heeft afgespeeld, bestempelt Lawson als een 'miscommunicatie' en onthult daarnaast dat de FIA hem excuses heeft aangeboden, die avond nog. "Ik waardeer het dat ze dat deden, maar ik snap ook dat er veel variabelen in de sport zijn. Maar ik wil niet dat zoiets meer gebeurt", aldus Lawson.

Lawson was bezorgd om marshals

Dat Lawson zo bezweet naar de pitstop moest rijdend, was niet zijn grootste zorg: het ongelukje met de marshals. "Op dat moment was ik meer bezorgd over het feit dat deze twee mannen voor me over de baan renden." Lawson moest zijn race in Mexico uiteindelijk vroegtijdig beëindigen, maar legt de focus op de actie die nu wordt ondernomen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. "Ik heb er trouwens die avond na het voorval met de FIA over gesproken. Ik waardeerde dat."

Gerelateerd