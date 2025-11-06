'Nieuwe wagen Max Verstappen niet in gevaar' | GPFans News
'Nieuwe wagen Max Verstappen niet in gevaar'
Het team van Red Bull blijft als één van de weinige teams met nieuwe onderdelen komen in de slotfase van 2025. Teambaas Laurent Mekies verklaarde eerder al dat de correlatie die op deze manier getest kan worden waardevol is voor volgend jaar, maar volgens Autoracer zit er nog een veel grotere tactiek achter. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.
