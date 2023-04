Wolff duidelijk over frustratie Verstappen, FIA door het stof na race in Bakoe | GPFans Recap

Lars Leeftink

Zondag 30 april 2023 21:41 - Laatste update: 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag won Sergio Pérez de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan voor Max Verstappen en Charles Leclerc, bleken de medewerkers van Red Bull bij het vieren de regels te overtreden, gaf Mercedes-teambaas Toto Wolff aan dat hij de frustratie bij Verstappen na de sprintrace kon begrijpen en ging de FIA door het stof na de gevaarlijke situatie aan het einde van de race in Bakoe. Dit is de GPFans Recap van 30 april.

Artikel gaat verder onder video

Pérez klopt Verstappen in GP van Azerbeidzjan, opnieuw deceptie voor De Vries

Sergio Pérez heeft zondagmiddag voor de tweede keer de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur kwam op zondagmiddag overtuigend als eerste over de streep in Bakoe, gevolgd door Max Verstappen en Charles Leclerc. Aan het einde van de race was er nog flink wat chaos dankzij een pitstop van Esteban Ocon. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull-engineers overtreden FIA-regel bij overwinning Pérez in Bakoe

Red Bull Racing heeft tijdens de slotfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan de regels van de FIA overtreden. De Red Bull-engineers klommen in de hekken toen Sergio Pérez als winnaar over de finish kwam. Een paar weken geleden herinnerde de FIA teams hier al aan, want dit is ten strengste verboden. Blijkbaar was dit niet bij iedereen duidelijk. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull vervangt onderdelen auto Verstappen in aanloop naar GP Azerbeidzjan

Max Verstappen kwalificeerde zich afgelopen vrijdag op de tweede positie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. hij zou die race uiteindelijk als tweede eindigen, achter zijn teamgenoot. Het team van Red Bull Racing besloot in aanloop naar de race in Bakoe wel een aantal onderdelen te vervangen. Meer lezen? Klik hier!

FIA gaat procedure slotfase race opnieuw bekijken na gevaarlijk incident in Bakoe

De FIA heeft aangegeven dat de procedure rondom de laatste ronde van een race opnieuw wordt bekeken. Dit gaat gebeuren naar aanleiding van de situatie rondom de late pitstop van Esteban Ocon. Tijdens deze late pitstop stonden er al fotografen en medewerkers aan de ingang van de pitstraat. Het liep maar net goed af, maar voor de FIA was het genoeg reden om de stewards op het matje te roepen. Meer lezen? Klik hier!

Wolff begrijpt frustratie Verstappen: "Is hij uur later weer vergeten"

Mercedes-teambaas Toto Wolff kan de frustraties van Max Verstappen na afloop van de sprintrace in Bakoe afgelopen zaterdag goed begrijpen. De Oostenrijker is wel van mening dat George Russell niets fout heeft gedaan. Tijdens de openingsfase van de sprintrace kwamen Russell en Verstappen met elkaar in contact. Meer lezen? Klik hier!