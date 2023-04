Jeen Grievink

Red Bull Racing zal waarschijnlijk op het matje moeten komen bij de FIA, nadat zij een regel overtraden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Red Bull-engineers klommen in de hekken toen Sergio Pérez als winnaar over de finish kwam en dat is ten strengste verboden. De FIA heeft de teams hier recent nog voor gewaarschuwd.

De FIA heeft kortgeleden nog benadrukt dat engineers niet in de hekken mogen klimmen om hun coureurs toe te schreeuwen wanneer ze de finishlijn passeren. Deze regel werd echter compleet aan de laars gelapt door Red Bull tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Niet één, maar een flink aantal Red Bull-engineers hingen in de hekken toen Pérez als winnaar over de streep kwam. Een schending van de reglementen dus en daar gaat de autosportbond naar kijken. Of en welke straf er volgt voor Red Bull Racing, is nog niet bekend.

Gevaarlijke situatie in pitstraat door late stop Ocon

De engineers van Red Bull klommen in de hekken op ongeveer hetzelfde moment dat Esteban Ocon zijn pitstop nog moest maken. De Fransman had zijn verplichte stop nog niet gemaakt en wachtte op een safety car of rode vlag. Toen deze niet kwam, besloot Alpine hem in de allerlaatste ronde alsnog binnen te halen om aan de verplichte bandenwissel te voldoen. Echter, op dat moment klommen de Red Bull-engineers al in de hekken en waren de fotografen zich aan het verzamelen in de pitstraat. Dit leverde een gevaarlijke situatie op, want Ocon kwam met hoge snelheid de pitstraat inrijden en werd geconfronteerd met drukte van jewelste. Het liep allemaal goed af, maar de stewards zullen hier ongetwijfeld ook naar gaan kijken.