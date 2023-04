Lars Leeftink

Zondag 30 april 2023 17:37 - Laatste update: 17:45

De FIA heeft, nadat de stewards op het matje werden geroepen na de Grand Prix van Azerbeidzjan, aangegeven dat de procedure rondom de laatste ronde van een race opnieuw wordt bekeken. Dit gaat gebeuren naar aanleiding van de situatie rondom de late pitstop van Esteban Ocon.

Ocon begon de race vanuit de pitstraat en zou vervolgens de hele race op harde banden rijden. Dit hield hij tot de slotfase van de race vol, maar om aan de regels van de race te voldoen moest hij nog een pitstop maken om naar de medium band of soft band te gaan. Dit deed hij pas tijdens de laatste ronde, om zo lang mogelijk te wachten op een mogelijke safety car. Dit leverde een gevaarlijke situatie op, want niemand hield er in de pitstraat blijkbaar rekening mee dat Ocon nog binnen zou komen. Fotografen stonden al klaar in de pitstraat voor de komst van de top drie toen Ocon nog naar binnen kwam. Ze konden maar net uit de weg gaan van de Alpine van Ocon, waardoor een ernstig ongeval werd voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner kan pitstop Verstappen verklaren: "Pech van Max was het geluk van Pérez"

FIA over slotfase

In het document over het onderzoek laat de FIA weten dat er een gesprek is geweest met de stewards, de organisatie en alle betrokken partijen. "We hebben benadrukt dat een veilig en ordelijk verloop van het evenement van het allergrootste belang moet zijn, dit werd ook erkend door de FIA. We hebben de procedures in detail doorgenomen met de FIA en geëist dat zij onmiddellijk stappen ondernemen om de procedures aan te passen." Het autosportorgaan heeft aangegeven dat er opnieuw gekeken gaat worden naar de procedure. "De vertegenwoordigers van de FIA betreuren ten zeerste wat er is gebeurd en hebben ons verzekerd dat ze tijdig de procedure aanpassen voordat de volgende race plaatsvindt."