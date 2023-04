Lars Leeftink

Zondag 30 april 2023 16:41 - Laatste update: 16:41

Red Bull Racing domineerde het raceweekend in Azerbeidzjan door tijdens de Grand Prix P1 en P2 te veroveren met Sergio Pérez en Max Verstappen. Verstappen kreeg echter te maken met een strategische fout. Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull, zal Verstappen begrip hebben voor de keuze van het strategische team.

Tegenover Sky Sports zegt Horner dat het weekend van Pérez eigenlijk niet beter had gekund. "Pérez heeft een sensationeel weekend gehad. Hij is hier altijd heel goed geweest. Hij had vandaag wat geluk met de safetycar, maar hij had ook veel snelheid en controleerde de race. Hij heeft fenomenaal gereden, het hele weekend." Toch ging het na afloop veel over de keuze om Verstappen al voor de safety car - gecreëerd door Nyck de Vries - naar binnen te halen, waardoor hij naar P3 zakte. Horner legt uit. "Het was het ideale moment om te stoppen als je naar de prestaties kijkt. De Vries had de muur niet geraakt, de motor liep nog en we dachten dat hij gewoon achteruit zou rijden en zijn weg kon vervolgen. Soms gaan dat soort dingen gewoon zo. De pech van Verstappen was hier het geluk van Pérez."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Azerbeidzjan

Niks meer veranderen

Dankzij het sprintraceweekend kon Red Bull niks meer aan de setup van de auto doen na de eerste vrije training op vrijdag. Dat maakte het weekend, aldus Horner, lastiger. "Vanaf het moment dat je op vrijdag de kwalificatie ingaat, mag je niks meer aan de auto veranderen. Max speelde met de tools die hij in de auto tot zijn beschikking had, en aan het einde van de race ging het beter. Petje af vandaag voor Checo, want hij heeft het geweldig gedaan. Hij (Verstappen) leidde de race, toen gebeurde dat incident. Ik denk dat hij niet zo comfortabel was met de afstelling van zijn auto als bij Pérez het geval was. Daarna was Pérez uit de vuile lucht, en dat hielp natuurlijk ook."

Maximaal gepresteerd

Volgens Horner had het weekend voor Red Bull amper beter kunnen gaan. "We hebben op twee punten na het maximale uit het weekend gehaald." Ook denkt de Brit dat het format dat tijdens dit raceweekend gebruikt werd, nog beter kan worden gemaakt. Hij heeft al wat ideeën. "Ik zou graag zien dat we in de sprintkwalificatie onze eigen banden mogen kiezen, en dat parc fermé niet zo strikt is als nu. Een van de grote factoren in de race was dat de DRS-zone honderd meter korter was dan vorig jaar. Misschien moeten we weer vijftig meter toevoegen, want er werd weinig ingehaald."