Norris verliest 'meest sexy sporter-verkiezing' van achttienjarige darter Luke Littler

Lando Norris zal er zelf vermoedelijk niet wakker van liggen, maar de McLaren-coureur heeft naast de titel gegrepen voor 'meest sexy sportpersoonlijkheid.' De opvallende winnaar van de verkiezing is darter Luke Littler.

Lando Norris doet momenteel goede zaken in de Formule 1. Met nog vier raceweekenden te gaan gaat hij aan kop in het wereldkampioenschap. De McLaren-coureur heeft een voorsprong van één punt naar teammaat Oscar Piastri en een gat van 36 punten naar de nummer drie: Max Verstappen. De status van potentieel wereldkampioen Formule 1 heeft hem echter niet geholpen in een verkiezing in zijn thuisland. De website illicitEncounters.com, een datingplatform voor getrouwde mensen, legde tweeduizend vrouwelijke leden een lijst met dertig mannelijke sporters voor. Hierbij moesten zij de 'sexiness' van deze heren beoordelen op een schaal van één tot tien.

Luke Littler meest sexy sportpersoonlijkheid

Norris heeft het tot de derde plaats weten te schoppen. Bokser Tyson Fury eindigde op de tweede plaats, maar de winnaar is toch opvallend te noemen. De achttienjarige darter Luke Littler die, eerlijkheid gebiedt te zeggen, niet het meest atletische lichaam heeft, ging er met de titel vandoor. In 2025 gaat het niet meer om een blokjesbuik, maar om het uitstralen van zelfvertrouwen, zo leest het: "De resultaten bewijzen dat zelfvertrouwen sexyer is dan een sixpack. Littler is het nieuwe voorbeeld van aantrekkingskracht: een man die geweldig is in wat hij doet en volledig op zijn gemak is in zijn eigen huid."

