'Tsunoda verloren gesignaleerd op vliegveld', 'Anti-Verstappen-steward' stelt mening bij | GPFans Recap
De Grand Prix van São Paulo komt op hoog tempo dichterbij en in de dagen in aanloop naar de aankomende race, die een belangrijke rol in het wereldkampioenschap gaat spelen, valt er natuurlijk weer genoeg te melden. We praten je bij in de GPFans Recap.
Op dinsdag was er weer genoeg melden in aanloop naar de Braziliaanse Grand Prix, waar er een hoop op het spel gaat staan, Yuki Tsunoda hoopt in São Paulo in ieder geval een belangrijke rol van betekenis te gaan spelen in het wereldkampioenschap, waar de Nederlander opnieuw hoopt punten in het lopen op het McLaren-duo in de strijd om de wereldtitel. Op hetzelfde moment kende de Aziaat echter geen al te beste start aan zijn weekend, toen niemand hem op leek te komen halen op het vliegveld.
Herbert stelt mening bij over Verstappen: "Daar hou ik van bij Max"
Johnny Herbert vindt het naar eigen zeggen heerlijk om te zien hoe Max Verstappen keer op keer in staat blijkt te zijn om de grenzen van de Formule 1-reglementen op te zoeken, ook al gaat hij er juist daarom soms overheen. "Hij begrijpt de regels en heeft de vaardigheden om daar optimaal gebruik van te maken", klinkt het in de podcast Stay on Track. Meer lezen over de uitspraken van Johnny Herbert? Klik hier!
Tsunoda wil Verstappen ondersteunen in Brazilië: "En constructeurspunten scoren"
Yuki Tsunoda hoopt in Brazilië ondersteuning aan teammaat Max Verstappen te kunnen bieden. De Nederlander heeft een goede track record op Interlagos, maar kan zich met het oog op de strijd om het wereldkampioenschap geen tegenvallende weekenden meer veroorloven. "Brazilië is altijd een spannende race, met weersomstandigheden die vaak voor verrassingen kunnen zorgen", vertelt de Japanner in zijn vooruitblik. "Het lijkt erop dat de regen dit weekend opnieuw een rol kan spelen, maar dat geldt voor iedereen, dus het draait erom hoe wij onze tijd op de baan optimaal benutten en er als team mee omgaan." Meer lezen over de uitspraken van Yuki Tsunoda? Klik hier!
GP Brazilië cruciaal voor titelkansen Verstappen: "Piastri in gevaar, Max moet nú gat dichten"
Ralf Schumacher denkt dat het aanstaande raceweekend cruciaal wordt voor de titelkansen van Max Verstappen. Als de Nederlander kans wil maken op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap, moet er op Interlagos iets gebeuren. "Dit weekend wordt cruciaal", klinkt het bij de Duitse tak van Sky Sports. "Max moet nu het gat dichten en heeft misschien wat hulp nodig." Meer lezen over de uitspraken van Ralf Schumacher? Klik hier!
De regen valt, het spook ontwaakt: Verstappen is Norris’ grote nachtmerrie in kletsnat Brazilië
Lando Norris krijgt aankomend weekend in Brazilië de uitgelezen kans om te laten zien dat hij het verdient om bovenaan het wereldkampioenschap Formule 1 te staan. Precies een jaar geleden raakte op Interlagos de titel definitief uit zicht na misschien wel de beste race ooit van Max Verstappen. Al was dat volgens de McLaren-coureur "meer geluk dan wijsheid." De column lezen over aankomend weekend in Brazilië? Klik hier!
'Tsunoda alleen gelaten op vliegveld, Japanner wordt door niemand opgepikt'
Yuki Tsunoda staat natuurlijk steeds meer onder druk bij het team van Red Bull in de strijd om een stoeltje voor 2026 veilig te stellen. Daarvoor moet hij de laatste races natuurlijk vlammen, te beginnen met aankomend weekend. Zijn start in Brazilië is echter verre van lekker. Het bijzondere filmpje van Yuki Tsunoda? Klik hier!
