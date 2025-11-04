GP Brazilië cruciaal voor titelkansen Verstappen: "Piastri in gevaar, Max moet nú gat dichten"
GP Brazilië cruciaal voor titelkansen Verstappen: "Piastri in gevaar, Max moet nú gat dichten"
Ralf Schumacher denkt dat het aanstaande raceweekend cruciaal wordt voor de titelkansen van Max Verstappen. Als de Nederlander kans wil maken op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap, moet er op Interlagos iets gebeuren.
De Grand Prix van São Paulo staat steevast garant voor spektakel. De race op het iconische Interlagos wordt regelmatig geteisterd door extreme weersomstandigheden en daarnaast maakt de lay-out van de baan het één van de favoriete bestemmingen van zowel veel fans als coureurs zelf. Max Verstappen heeft op het semipermanente circuit, dat officieel het Autódromo José Carlos Pace heet, meer dan eens autosportgeschiedenis geschreven. Zo haalde hij in 2016 het wereldnieuws met zijn ongekende rit in de regen en in 2024 stelde hij hier zijn vierde wereldkampioenschap zo goed als veilig. Dat jaar reed de Nederlander, wederom in kletsnatte omstandigheden, van de zeventiende naar de eerste plaats.
Het gat dichten in Brazilië
Ralf Schumacher is van mening dat Verstappen aankomend weekend eenzelfde soort performance nodig heeft. "Dit weekend wordt cruciaal", klinkt het bij de Duitse tak van Sky Sports. "Max moet nu het gat dichten en heeft misschien wat hulp nodig. Na Brazilië zal het duidelijk worden of hij nog kans maakt." Momenteel kijkt hij tegen een achterstand van 36 punten aan naar klassementsleider Lando Norris. Oscar Piastri staat op zijn beurt één punt achter zijn teamgenoot. De Australiër ging lange tijd aan de leiding, maar kent een slechte reeks na de zomerstop.
Nerveuze Piastri
"Piastri lijkt ineens nerveus te worden bij McLaren, terwijl Norris in bloedvorm is", vervolgt Schumacher. "Hij is in gevaar. De vraag is hoe streng het team handhaaft. Het gevoel heerst dat Piastri zich niet meer zo comfortabel voelt en alles meekrijgt. Dat is overduidelijk een probleem. Hij moet zich meer op zijn werk focussen en minder op of het team iemand voortrekt. Het maakt het team niets uit, zo lang er maar iemand wereldkampioen wordt. Dit weekend wordt cruciaal. Max moet nu het gat dichten en heeft misschien wat hulp nodig. Na Brazilië zal het duidelijk worden of hij nog kans maakt."
Gerelateerd
Net binnen
Hoe Aston Martin de Formule 1 wil veroveren: "Een dunne lijn tussen avontuurlijk en gestoord"
- 26 minuten geleden
Herbert ziet Verstappen op gelijke hoogte met Senna en Schumacher: 'Puur geniaal'
- 1 uur geleden
- 4
GP Brazilië cruciaal voor titelkansen Verstappen: "Piastri in gevaar, Max moet nú gat dichten"
- 1 uur geleden
- 1
Hamilton tast in het duister over performance Ferrari: "Moeilijk te zeggen"
- 2 uur geleden
Marko hoopt op een Verstappen-wonder in Brazilië: "Wij geloven erin"
- 3 uur geleden
- 3
Alpine licht FIA-verbod toe, Verstappen hoopt op 'gekke race' | GPFans News
- 3 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
- 1 november