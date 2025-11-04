GP Brazilië cruciaal voor titelkansen Verstappen: "Piastri in gevaar, Max moet nú gat dichten"

Ralf Schumacher denkt dat het aanstaande raceweekend cruciaal wordt voor de titelkansen van Max Verstappen. Als de Nederlander kans wil maken op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap, moet er op Interlagos iets gebeuren.

De Grand Prix van São Paulo staat steevast garant voor spektakel. De race op het iconische Interlagos wordt regelmatig geteisterd door extreme weersomstandigheden en daarnaast maakt de lay-out van de baan het één van de favoriete bestemmingen van zowel veel fans als coureurs zelf. Max Verstappen heeft op het semipermanente circuit, dat officieel het Autódromo José Carlos Pace heet, meer dan eens autosportgeschiedenis geschreven. Zo haalde hij in 2016 het wereldnieuws met zijn ongekende rit in de regen en in 2024 stelde hij hier zijn vierde wereldkampioenschap zo goed als veilig. Dat jaar reed de Nederlander, wederom in kletsnatte omstandigheden, van de zeventiende naar de eerste plaats.

Het gat dichten in Brazilië

Ralf Schumacher is van mening dat Verstappen aankomend weekend eenzelfde soort performance nodig heeft. "Dit weekend wordt cruciaal", klinkt het bij de Duitse tak van Sky Sports. "Max moet nu het gat dichten en heeft misschien wat hulp nodig. Na Brazilië zal het duidelijk worden of hij nog kans maakt." Momenteel kijkt hij tegen een achterstand van 36 punten aan naar klassementsleider Lando Norris. Oscar Piastri staat op zijn beurt één punt achter zijn teamgenoot. De Australiër ging lange tijd aan de leiding, maar kent een slechte reeks na de zomerstop.

Nerveuze Piastri

"Piastri lijkt ineens nerveus te worden bij McLaren, terwijl Norris in bloedvorm is", vervolgt Schumacher. "Hij is in gevaar. De vraag is hoe streng het team handhaaft. Het gevoel heerst dat Piastri zich niet meer zo comfortabel voelt en alles meekrijgt. Dat is overduidelijk een probleem. Hij moet zich meer op zijn werk focussen en minder op of het team iemand voortrekt. Het maakt het team niets uit, zo lang er maar iemand wereldkampioen wordt. Dit weekend wordt cruciaal. Max moet nu het gat dichten en heeft misschien wat hulp nodig. Na Brazilië zal het duidelijk worden of hij nog kans maakt."

