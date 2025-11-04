Yuki Tsunoda staat natuurlijk steeds meer onder druk bij het team van Red Bull in de strijd om een stoeltje voor 2026 veilig te stellen. Daarvoor moet hij de laatste races natuurlijk vlammen, te beginnen met aankomend weekend. Zijn start in Brazilië is echter verre van lekker.

De Japanner heeft het afgelopen paar jaar aangetoond het in zich te hebben. In 2022 reed hij op vergelijkbaar niveau als Pierre Gasly en in 2023 wist hij Nyck de Vries overtuigend achter zich te houden. Ook in 2024 scoorde hij meer punten dan Daniel Ricciardo en Liam Lawson. Toch werd laatstgenoemde - die natuurlijk veel minder punten verzamelde dan Tsunoda - wel gepromoveerd naar het Red Bull-team voor dit seizoen, iets wat zorgde voor flink wat ophef. De druk is dan ook groot op de Japanner, zeker met het oog op 2026 dat voor de deur staat en waar nog altijd geen knoop is doorgehakt.

Tsunoda vergeten?

Het is dan ook belangrijk voor Tsunoda om het seizoen sterk af te sluiten. Voor het weekend in Brazilië is het dan ook geen lekker begin als het erop lijkt dat het team van Red Bull de Japanner zomaar in de steek lijkt te laten. Een fan op het vliegveld van São Paulo zag Tsunoda verschijnen in de aankomsthal, waar hij verloren rondliep. Lange tijd leek hij niemand te kunnen vinden die hem namens het team van Red Bull op kwam halen om naar het hotel te vertrekken. Het resultaat is dat we de teamgenoot van Max Verstappen lang en verloren zien zoeken naar een chauffeur of teamgenoot.

