'Tsunoda alleen gelaten op vliegveld, Japanner wordt door niemand opgepikt'
'Tsunoda alleen gelaten op vliegveld, Japanner wordt door niemand opgepikt'
Yuki Tsunoda staat natuurlijk steeds meer onder druk bij het team van Red Bull in de strijd om een stoeltje voor 2026 veilig te stellen. Daarvoor moet hij de laatste races natuurlijk vlammen, te beginnen met aankomend weekend. Zijn start in Brazilië is echter verre van lekker.
De Japanner heeft het afgelopen paar jaar aangetoond het in zich te hebben. In 2022 reed hij op vergelijkbaar niveau als Pierre Gasly en in 2023 wist hij Nyck de Vries overtuigend achter zich te houden. Ook in 2024 scoorde hij meer punten dan Daniel Ricciardo en Liam Lawson. Toch werd laatstgenoemde - die natuurlijk veel minder punten verzamelde dan Tsunoda - wel gepromoveerd naar het Red Bull-team voor dit seizoen, iets wat zorgde voor flink wat ophef. De druk is dan ook groot op de Japanner, zeker met het oog op 2026 dat voor de deur staat en waar nog altijd geen knoop is doorgehakt.
Tsunoda vergeten?
Het is dan ook belangrijk voor Tsunoda om het seizoen sterk af te sluiten. Voor het weekend in Brazilië is het dan ook geen lekker begin als het erop lijkt dat het team van Red Bull de Japanner zomaar in de steek lijkt te laten. Een fan op het vliegveld van São Paulo zag Tsunoda verschijnen in de aankomsthal, waar hij verloren rondliep. Lange tijd leek hij niemand te kunnen vinden die hem namens het team van Red Bull op kwam halen om naar het hotel te vertrekken. Het resultaat is dat we de teamgenoot van Max Verstappen lang en verloren zien zoeken naar een chauffeur of teamgenoot.
Gerelateerd
Net binnen
'Tsunoda verloren gesignaleerd op vliegveld', 'Anti-Verstappen-steward' stelt mening bij | GPFans Recap
- 1 uur geleden
'Tsunoda alleen gelaten op vliegveld, Japanner wordt door niemand opgepikt'
- 2 uur geleden
Palmer: 'Mercedes kan Verstappen gaan helpen in Las Vegas'
- 2 uur geleden
- 2
Ecclestone: 'McLaren geeft voorkeur aan Norris boven Piastri, dat frustreert hem'
- 3 uur geleden
- 2
Wolff over Antonelli in 2026: "Dan gaan we de echte Kimi zien"
- Vandaag 18:07
Ouders van verkrachting beschuldigde coureur doorbreken radiostilte en wijzen op onschuld
- Vandaag 17:15
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- Gisteren 09:22
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober