Yuki Tsunoda hoopt in Brazilië ondersteuning aan teammaat Max Verstappen te kunnen bieden. De Nederlander heeft een goede track record op Interlagos, maar kan zich met het oog op de strijd om het wereldkampioenschap geen tegenvallende weekenden meer veroorloven.

De Grand Prix van São Paulo staat steevast garant voor spektakel. De race op het iconische Interlagos wordt regelmatig geteisterd door extreme weersomstandigheden en daarnaast maakt de lay-out van de baan het één van de favoriete bestemmingen van zowel veel fans als coureurs zelf. Max Verstappen heeft op het semipermanente circuit, dat officieel het Autódromo José Carlos Pace heet, meer dan eens autosportgeschiedenis geschreven. Zo haalde hij in 2016 het wereldnieuws met zijn ongekende rit in de regen en in 2024 stelde hij hier zijn vierde wereldkampioenschap zo goed als veilig.

Artikel gaat verder onder video

Knotsgek weekend

Met een achterstand van 36 punten op klassementsleider Lando Norris en nog vier raceweekenden op de rol, heeft Verstappen dit jaar meer dan ooit zo'n magisch Braziliaans weekend nodig. Teammaat Yuki Tsunoda hoopt ondersteuning te kunnen bieden: "Brazilië is altijd een spannende race, met weersomstandigheden die vaak voor verrassingen kunnen zorgen", vertelt de Japanner in zijn vooruitblik. "Het lijkt erop dat de regen dit weekend opnieuw een rol kan spelen, maar dat geldt voor iedereen, dus het draait erom hoe wij onze tijd op de baan optimaal benutten en er als team mee omgaan. Het sprintformat brengt altijd zijn eigen uitdagingen met zich mee, en met wat regen erbij kan het zomaar een knotsgek weekend worden,"

Ondersteuning aan Verstappen

Tsunoda, wiens toekomst bij Red Bull Racing en überhaupt in de Formule onzeker is voor 2025, vervolgt: "Het positieve voor mij is dat de auto de afgelopen twee weekenden geweldig aanvoelde wat betreft racesnelheid. Ik rijd rondetijden die dicht bij die van Max liggen, en ik heb veel vertrouwen in de auto en de updates die we hebben doorgevoerd. Als ik in beide kwalificaties consistent kan presteren, dan kunnen we onszelf in een sterke positie brengen voor zowel de Sprint als de race. Dit weekend draait voor mij om het helpen vergroten van onze constructeurspunten en Max ondersteunen waar dat kan."

Gerelateerd