fia, mclaren, lando norris, oscar piastri

VIDEO: McLaren het slachtoffer van mogelijke FIA-ingreep? | GPFans Special

VIDEO: McLaren het slachtoffer van mogelijke FIA-ingreep? | GPFans Special

Brian Van Hinthum

De FIA denkt erover na om vanaf volgend jaar een tweestopper binnen de Formule 1 verplichten. Het idee staat nog in de kinderschoenen, maar teams die nu al af en toe problemen hebben met de pitstops, komen daardoor nog meer onder de druk te staan. Waarom overweegt de FIA dan tóch een tweestopper te verplichten en hoe staan de andere partijen erin? In deze GPFans Special duiken we daarin.

